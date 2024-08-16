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  4. Источник: Авагимян покинет Александрию, на трансфер претендуют два клуба
Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 22:43 | Обновлено 16 августа 2024, 22:55
788
1

Источник: Авагимян покинет Александрию, на трансфер претендуют два клуба

В минувшем сезоне хавбек выступал за Черноморец на правах аренды

16 августа 2024, 22:43 | Обновлено 16 августа 2024, 22:55
788
1
Источник: Авагимян покинет Александрию, на трансфер претендуют два клуба
ФК Александрия. Артур Авагимян

Украинский хавбек Артур Авагимян вскоре покинет «Александрию», но не как свободный агент.

Это будет полноценный переход, и за трансфер будут заплачены деньги, информирует футбольный журналист Игорь Бурбас.

На вингера претендуют два украинских клуба, которые не называются. Кто заплатит больше – тот и выиграет конкуренцию.

В минувшем сезоне Артур Авагимян выступал за Черноморец на правах аренды из Александрии, с которой у него действует контракт до лета 2025 года.

Полузащитник в сезоне УПЛ 2023/24 сыграл за одесский клуб 24 матча и забил 5 мячей.

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Артур Авагимян Черноморец Одесса Александрия трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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