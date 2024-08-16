Источник: Авагимян покинет Александрию, на трансфер претендуют два клуба
В минувшем сезоне хавбек выступал за Черноморец на правах аренды
Украинский хавбек Артур Авагимян вскоре покинет «Александрию», но не как свободный агент.
Это будет полноценный переход, и за трансфер будут заплачены деньги, информирует футбольный журналист Игорь Бурбас.
На вингера претендуют два украинских клуба, которые не называются. Кто заплатит больше – тот и выиграет конкуренцию.
В минувшем сезоне Артур Авагимян выступал за Черноморец на правах аренды из Александрии, с которой у него действует контракт до лета 2025 года.
Полузащитник в сезоне УПЛ 2023/24 сыграл за одесский клуб 24 матча и забил 5 мячей.
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