Аренда завершена. Хавбек сообщил, что покидает Черноморец

Украинский хавбек Артур Авагимян сообщил, что покидает одесский «Черноморец».

«Привет, одесситы, фаны. Хочу всех сказать спасибо за этот сезон. Было много больших дней и много не очень, скажем откровенно, но после каждого матча команда чувствовала вашу поддержку.

Не знаю, как судьба вернется дальше, но в этот момент я с вами прощаюсь. Надеюсь, что мы сможем встретиться в будущем. Вы являетесь Черноморцем, не забывайте об этом. Пока есть фанаты, клуб будет сильным».

Артур Авагимян выступал за Черноморец на правах аренды из Александрии, с которой у него действует контракт до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Авагимян сыграл за одесситов 29 матчей и забил 4 мяча.