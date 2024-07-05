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Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 21:15 | Обновлено 05 июля 2024, 21:23
316
0

Аренда завершена. Хавбек сообщил, что покидает Черноморец

Контракт Артура Авагимяна принадлежит клубу Александрия

05 июля 2024, 21:15 | Обновлено 05 июля 2024, 21:23
316
0
Аренда завершена. Хавбек сообщил, что покидает Черноморец
Telegram. Артур Авагимян

Украинский хавбек Артур Авагимян сообщил, что покидает одесский «Черноморец».

«Привет, одесситы, фаны. Хочу всех сказать спасибо за этот сезон. Было много больших дней и много не очень, скажем откровенно, но после каждого матча команда чувствовала вашу поддержку.

Не знаю, как судьба вернется дальше, но в этот момент я с вами прощаюсь. Надеюсь, что мы сможем встретиться в будущем. Вы являетесь Черноморцем, не забывайте об этом. Пока есть фанаты, клуб будет сильным».

Артур Авагимян выступал за Черноморец на правах аренды из Александрии, с которой у него действует контракт до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Авагимян сыграл за одесситов 29 матчей и забил 4 мяча.

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Николай Степанюк Источник: Telegram
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