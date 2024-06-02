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  4. Артур АВАГИМЯН: «По контракту обязан вернуться в Александрию»
Украина. Премьер лига
02 июня 2024, 18:44 |
146
0

Артур АВАГИМЯН: «По контракту обязан вернуться в Александрию»

Прошедший сезон футболист вполне может записать себе в актив

02 июня 2024, 18:44 |
146
0
Артур АВАГИМЯН: «По контракту обязан вернуться в Александрию»
ФК Черноморец. Артур Авагимян

Испытывающему финансовые трудности «Черноморцу» вряд ли удастся сохранить атакующего полузащитника Артура Авагимяна. Его аренда в одесском клубе подошла к концу. Какие у футболиста дальнейшие планы, Sport.ua спросил самого Авагимяна.

«По контракту я обязан вернуться в «Александрию», соглашение с ней действует еще год. Нужен ли я этому клубу и хочу ли там играть? На эти вопросы ответить уже не смогу», — сказал 27-летний хавбек.

Напомним, «Александрия» приобрела Авагимяна в январе 2022 года как раз у «Черноморца», заплатив за него 150 тысяч евро. Однако за команду из Кировоградской области полузащитник сыграл всего 10 матчей, проводя на поле в среднем чуть более получаса.

В завершившемся сезоне Артур Авагимян принял участие в 29 матчах «Черноморца», забив 4 мяча и отдав 4 голевые передачи.

Ранее выпускник академии «Шахтера» поиграл также за «Мариуполь», киевский «Арсенал» и армянский «Алашкерт». Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро.

Ранее стало известно, какие игроки уже покинули или могут уйти из «Черноморца» летом.

Что касается «Александрии», то команда выйдет из отпуска 17 июня и будет готовиться к новому сезону в Украине.

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Артур Авагимян инсайд Черноморец Одесса Александрия трансферы трансферы УПЛ
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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