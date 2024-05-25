Стало известно, какие игроки могут летом покинуть Черноморец

По информации Sport.ua, в летнее трансферное окно «Черноморец» может остаться без целого ряда исполнителей, у которых по окончании сезона истекают контракты с клубом. Среди них основной голкипер Даниил Варакута, полевые игроки Артур Авагимян, Фабрисио Альваренга, Зиги Бадибанга, Максим Брагару, Лука Гучек, Самсон Иеде, Орест Кузык, Владислав Огиря, Илья Путря, Никита Сытников и Владислав Шаповал.

Напомним, на днях генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра подтвердил информацию о двух футболистах — Максиме Брагару и Илье Путре. «Первый из них переходит в киевское «Динамо», а второй – в черкасский ЛНЗ», – сказал Мисюра.

«Черноморец» по итогам завершившегося чемпионата занял 12 место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее стало известно, где планирует продолжить карьеру главный тренер одесситов Роман Григорчук, контракт которого с «Черноморцем» рассчитан до 30 июня.