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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 18:32 |
935
1

Стало известно, какие игроки могут летом покинуть Черноморец

Летом в Одессе могут быть большие перемены

25 мая 2024, 18:32 |
935
1
Стало известно, какие игроки могут летом покинуть Черноморец
ФК Черноморец

По информации Sport.ua, в летнее трансферное окно «Черноморец» может остаться без целого ряда исполнителей, у которых по окончании сезона истекают контракты с клубом. Среди них основной голкипер Даниил Варакута, полевые игроки Артур Авагимян, Фабрисио Альваренга, Зиги Бадибанга, Максим Брагару, Лука Гучек, Самсон Иеде, Орест Кузык, Владислав Огиря, Илья Путря, Никита Сытников и Владислав Шаповал.

Напомним, на днях генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра подтвердил информацию о двух футболистах — Максиме Брагару и Илье Путре. «Первый из них переходит в киевское «Динамо», а второй – в черкасский ЛНЗ», – сказал Мисюра.

«Черноморец» по итогам завершившегося чемпионата занял 12 место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее стало известно, где планирует продолжить карьеру главный тренер одесситов Роман Григорчук, контракт которого с «Черноморцем» рассчитан до 30 июня.

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Даниил Варакута Артур Авагимян Фабрисио Альваренга Зиги Бадибанга Максим Брагару Лука Гучек Самсон Иеде Орест Кузык Владислав Огиря Илья Путря Владислав Шаповал инсайд Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Алекс 122
Команда нижче плінтуса .дніпро просто знищив 
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