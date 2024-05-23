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Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 10:47 |
2117
0

Стало известно, где планирует продолжить карьеру Григорчук

У главного тренера «Черноморца» контракт до 30 июня

23 мая 2024, 10:47 |
2117
0
Стало известно, где планирует продолжить карьеру Григорчук
ФК Черноморец. Роман Григорчук

За несколько последних месяцев различные СМИ сватают нынешнего главного тренера одесского «Черноморца» Романа Григорчука в команды, которые защищают спортивную честь представителей аграрной сферы. Такими назывались двое участников Премьер-лиги – ковалевский «Колос» и черкасский ЛНЗ. Но если клуб из Ковалевки уже опроверг эту информацию, лишним доказательством чего является утверждение в качестве главного тренера экс-исполняющего его обязанности Александра Поздеева, то черкасский этого еще не сделал.

А между тем по информации Sport.ua, покидать такой футбольный город, как Одесса, в котором есть брендовый клуб «Черноморец», 59-летний Григорчук не спешит. Опытный тренер полон оптимизма относительно будущего одесского клуба, в котором в общей сложности работает уже шесть с половиной лет.

С Одессой Романа Григорчука связывает немало. В этом городе у него не только любимая работа, но и семья, собственный дом и симпатии болельщиков. К тому же, в последнее время тренер уделяет внимание воспитанию сына Тимерлана, которого хочет видеть продолжателем своих футбольных традиций.

Этой весной владелец житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич называл фамилию Григорчука в списке возможных кандидатов на роль главного тренера, однако дальше слов дело так и не продвинулось.

В профессиональной тренерской карьере Григорчука кроме «Черноморца» было шесть клубов – латвийские «Динабург», «Вентспилс», украинский «Металлург» из Запорожья, азербайджанская «Габала», казахстанская «Астана» и белорусский «Шахтер» из Солигорска.

Ранее мы сообщали, что в период межсезонья команду Романа Григорчука по разным причинам могут покинуть 10-12 футболистов, среди которых будут и легионеры.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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