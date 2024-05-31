Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия к новому сезону будет готовиться в Украине
Украина. Премьер лига
31 мая 2024, 14:50 |
357
0

Александрия к новому сезону будет готовиться в Украине

Действиями команды при отсутствии Ротаня будет руководить Сергей Кравченко

31 мая 2024, 14:50 |
357
0
Александрия к новому сезону будет готовиться в Украине
ФК Александрия. Сергей Кравченко

Как стало известно Sport.ua, «горожане» вернутся из отпуска 17 июня. Все этапы подготовки к новому сезону пройдут в Украине.

На июльском сборе за подготовку «Александрии» будет отвечать Сергей Кравченко – ассистент главного тренера Руслана Ротаня, который в это время будет возглавлять олимпийскую сборную Украины на Играх 2024 года во Франции.

Ранее стало известно, что украинский полузащитник Владислав Калитвинцев покинул «Александрию».

По теме:
Не только Волынец. Днепр-1 может потерять второго голкипера
Прикарпатье рассчитывает на минимальное усиление
ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Это был лучший сезон для Кривбасса за последние годы»
Александрия Руслан Ротань Сергей Кравченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер определил цену трансфера Судакова. Она больше 60 миллионов евро
Футбол | 31 мая 2024, 09:07 19
Шахтер определил цену трансфера Судакова. Она больше 60 миллионов евро
Шахтер определил цену трансфера Судакова. Она больше 60 миллионов евро

Клуб хочет получить не менее 70 миллионов

Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Футбол | 31 мая 2024, 15:33 2
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн

Александр Зинченко может перейти в «Баварию»

Не нокдаун. Уоррен назвал момент, повлиявший на поражение Фьюри Усику
Бокс | 30.05.2024, 19:00
Не нокдаун. Уоррен назвал момент, повлиявший на поражение Фьюри Усику
Не нокдаун. Уоррен назвал момент, повлиявший на поражение Фьюри Усику
Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
Футбол | 31.05.2024, 10:30
Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
Футбол | 30.05.2024, 20:59
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин будет иметь шанс сыграть в финале Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин будет иметь шанс сыграть в финале Лиги чемпионов
30.05.2024, 18:04 5
Футбол
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
30.05.2024, 10:08 2
Бокс
Лунин признался, сможет ли он сыграть в финале Лиги чемпионов 1 июня
Лунин признался, сможет ли он сыграть в финале Лиги чемпионов 1 июня
30.05.2024, 21:36 11
Футбол
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
29.05.2024, 20:21 6
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
30.05.2024, 07:11 4
Бокс
Назван главный конкурент Атлетико за подписание Довбика
Назван главный конкурент Атлетико за подписание Довбика
30.05.2024, 06:44 5
Футбол
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
31.05.2024, 01:03
Теннис
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
30.05.2024, 07:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем