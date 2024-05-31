Украина. Премьер лига31 мая 2024, 14:50 |
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Александрия к новому сезону будет готовиться в Украине
Действиями команды при отсутствии Ротаня будет руководить Сергей Кравченко
31 мая 2024, 14:50 |
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Как стало известно Sport.ua, «горожане» вернутся из отпуска 17 июня. Все этапы подготовки к новому сезону пройдут в Украине.
На июльском сборе за подготовку «Александрии» будет отвечать Сергей Кравченко – ассистент главного тренера Руслана Ротаня, который в это время будет возглавлять олимпийскую сборную Украины на Играх 2024 года во Франции.
Ранее стало известно, что украинский полузащитник Владислав Калитвинцев покинул «Александрию».
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