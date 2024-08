Полузащитник Реала рассказал о своей травме

Звездный полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга, который получил травму накануне матча за Суперкубок УЕФА рассказал о повреждении:

«Глубоко разочарован тем, что получил травму и пропущу начало сезона. Я буду усердно работать, чтобы вернуться как можно скорее. Спасибо за все сообщения поддержки за последние несколько часов, и также хочу пожелать команде удачи в сегодняшней игре! Всегда благодарю Бога», – написал Камавинга в Х.

Раннее появилось видео, как звезда Реала получил травму на тренировке.

Deeply disappointed to pick up this injury and miss the start of the season. I will work hard to be back soon. Thank you for all the messages of support over the last few hours and also want to wish the team well for the game tonight! Always thanks god 🙏🏾 pic.twitter.com/gXKl9kH9q1