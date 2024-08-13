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Англия
13 августа 2024, 13:09 | Обновлено 13 августа 2024, 13:12
368
1

Конкурент Мудрика? Мареска похвалил португальского новичка Челси

Педру Нету может сыграть на правом или левом фланге атаки

13 августа 2024, 13:09 | Обновлено 13 августа 2024, 13:12
368
1
Конкурент Мудрика? Мареска похвалил португальского новичка Челси
ФК Челси. Педру Нету и Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска похвалил португальского новичка Педру Нету:

«Педру Нету – прекрасное усиление. Он может помочь нам. Педро может играть на правом фланге, он может играть на левом фланге. Он очень хорошо действует в ситуации один на один. Нам нужен сильный состав, и я рад, что есть Педру».

24-летний португальский вингер Педру Нету перешел в «Челси» из «Вулверхэмптона» за 60 млн евро + бонусами 3 млн евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Педру Нету может сыграть на правом или левом фланге атаки. Он является одним из конкурентов украинского вингера Михаила Мудрика за место в основном составе синих.

В минувшем сезоне Английской Премьер-лиги 2023/24 Педро Нету провел за волков 20 матчей, в которых забил 2 гола. На Евро-2024 португалец сыграл 3 поединка.

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Энцо Мареска Челси Педру Нету Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фабрицио Романо
Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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Serhii P.
Сумнівно, що Мудрик може бути комусь конкурентом в "Челсі" з його втратами м'яча та ударами "по горобцях"
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