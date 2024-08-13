Конкурент Мудрика? Мареска похвалил португальского новичка Челси
Педру Нету может сыграть на правом или левом фланге атаки
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска похвалил португальского новичка Педру Нету:
«Педру Нету – прекрасное усиление. Он может помочь нам. Педро может играть на правом фланге, он может играть на левом фланге. Он очень хорошо действует в ситуации один на один. Нам нужен сильный состав, и я рад, что есть Педру».
24-летний португальский вингер Педру Нету перешел в «Челси» из «Вулверхэмптона» за 60 млн евро + бонусами 3 млн евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Педру Нету может сыграть на правом или левом фланге атаки. Он является одним из конкурентов украинского вингера Михаила Мудрика за место в основном составе синих.
В минувшем сезоне Английской Премьер-лиги 2023/24 Педро Нету провел за волков 20 матчей, в которых забил 2 гола. На Евро-2024 португалец сыграл 3 поединка.
🔵🤝🏻 Enzo Maresca: “Pedro Neto, an excellent addition. He can help us by offering many things”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2024
“He can play on the right side, he can play on the left side, he’s very good one-on-one. We need a big squad and I’m excited by having Pedro”. pic.twitter.com/LiXJiYroJR
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