Конкурент Мудрика? Мареска похвалил португальского новичка Челси

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска похвалил португальского новичка Педру Нету:

«Педру Нету – прекрасное усиление. Он может помочь нам. Педро может играть на правом фланге, он может играть на левом фланге. Он очень хорошо действует в ситуации один на один. Нам нужен сильный состав, и я рад, что есть Педру».

24-летний португальский вингер Педру Нету перешел в «Челси» из «Вулверхэмптона» за 60 млн евро + бонусами 3 млн евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Педру Нету может сыграть на правом или левом фланге атаки. Он является одним из конкурентов украинского вингера Михаила Мудрика за место в основном составе синих.

В минувшем сезоне Английской Премьер-лиги 2023/24 Педро Нету провел за волков 20 матчей, в которых забил 2 гола. На Евро-2024 португалец сыграл 3 поединка.