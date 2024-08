ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника сборной Франции

Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании центрального защитника французской «Ниццы» Жан-Клера Тодибо.

Отмечается, что переход 24-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с опцией выкупа.

Однако, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, выкуп игрока сборной Франции после завершения аренды является обязательным. С ним уже согласован 5-летний контракт, а сумма трансфера составит 40 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Жан-Клер Тодибо провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами.

Ранее «Вест Хэм» официально объявил о подписании нападающего дортмундской «Боруссии» Никласа Фуллькруга.

West Ham United is delighted to announce the signing of France international defender Jean-Clair Todibo 🇫🇷



The 24-year-old joins the Hammers from Ligue 1 club OGC Nice on an initial season-long loan, with an option to make the transfer permanent in summer 2025.