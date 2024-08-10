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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника сборной Франции
Англия
10 августа 2024, 14:39 |
320
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ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника сборной Франции

«Ницца» отдала Жан-Клера Тодибо в аренду с опцией выкупа

10 августа 2024, 14:39 |
320
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника сборной Франции
ФК Вест Хэм. Жан-Клер Тодибо (справа)

Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании центрального защитника французской «Ниццы» Жан-Клера Тодибо.

Отмечается, что переход 24-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды с опцией выкупа.

Однако, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, выкуп игрока сборной Франции после завершения аренды является обязательным. С ним уже согласован 5-летний контракт, а сумма трансфера составит 40 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Жан-Клер Тодибо провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами.

Ранее «Вест Хэм» официально объявил о подписании нападающего дортмундской «Боруссии» Никласа Фуллькруга.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Вест Хэм
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