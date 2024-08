Ройс нашел новый клуб. Он будет играть в лиге с самым титулованным игроком

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Марко Ройс нашел себе новый клуб.

По информации известного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, клуб из МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» и 35-летний полузащитник Марко Ройса подписали контракт. Соглашение заключено на 1.5 года с опцией дальнейшего продления.

«Лос-Анджелес Гэлакси» в нынешнем сезоне идет лидером Западной конференции МЛС. Напомним в этом же чемпионате также выступает «Интер Майами», за который играет самый титулованный футболист в мире Лионель Месси.

