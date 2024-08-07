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Major League Soccer
07 августа 2024, 22:13 |
656
0

Ройс нашел новый клуб. Он будет играть в лиге с самым титулованным игроком

Марко будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси»

07 августа 2024, 22:13 |
656
0
Ройс нашел новый клуб. Он будет играть в лиге с самым титулованным игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Марко Ройс нашел себе новый клуб.

По информации известного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, клуб из МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» и 35-летний полузащитник Марко Ройса подписали контракт. Соглашение заключено на 1.5 года с опцией дальнейшего продления.

«Лос-Анджелес Гэлакси» в нынешнем сезоне идет лидером Западной конференции МЛС. Напомним в этом же чемпионате также выступает «Интер Майами», за который играет самый титулованный футболист в мире Лионель Месси.

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Боруссия Дортмунд трансферы Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Лос-Анджелес Гэлакси Марко Ройс Фабрицио Романо
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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