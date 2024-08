Звездный игрок Баварии определился со своим будущим

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих отклонил предложение французского «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 29-летний футболист решил остаться в «Баварии» и теперь продление его контракта, срок действия которого истекает летом 2025 года, является возможным.

Отмечается, что Киммих даже готов пойти на снижение зарплаты.

В сезоне 2023/24 Йозуа Киммих провел 43 матча за «Баварию», в которых забил 2 гола и отдал 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Йозуа Киммихом интересуется мадридский «Реал».

