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Германия
07 августа 2024, 07:33 |
534
0

Звездный игрок Баварии определился со своим будущим

Йозуа Киммих отклонил предложение «ПСЖ»

07 августа 2024, 07:33 |
534
0
Звездный игрок Баварии определился со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих отклонил предложение французского «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 29-летний футболист решил остаться в «Баварии» и теперь продление его контракта, срок действия которого истекает летом 2025 года, является возможным.

Отмечается, что Киммих даже готов пойти на снижение зарплаты.

В сезоне 2023/24 Йозуа Киммих провел 43 матча за «Баварию», в которых забил 2 гола и отдал 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Йозуа Киммихом интересуется мадридский «Реал».

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Йозуа Киммих Бавария ПСЖ трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 продление контракта Флориан Плеттенберг
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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