Звездный игрок Баварии определился со своим будущим
Йозуа Киммих отклонил предложение «ПСЖ»
Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих отклонил предложение французского «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, 29-летний футболист решил остаться в «Баварии» и теперь продление его контракта, срок действия которого истекает летом 2025 года, является возможным.
Отмечается, что Киммих даже готов пойти на снижение зарплаты.
В сезоне 2023/24 Йозуа Киммих провел 43 матча за «Баварию», в которых забил 2 гола и отдал 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Йозуа Киммихом интересуется мадридский «Реал».
🚨🔴 Joshua #Kimmich has rejected the possibility to join Paris Saint-Germain in August ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 6, 2024
PSG have informed FC Bayern about their concrete interest to sign him but Kimmich said no. Bayern informed about his decision to stay.
First positive talks about a new contract beyond… pic.twitter.com/HmmrgAr8z9
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Динамо» оценил первый матч квалификации ЛЧ с «Рейнджерс»
Поединок турнира Soccer Champions Tour состоится 7 августа в 02:30 по Киеву