Зинченко сменил игровой номер. Ранее на его спине была цифра 35

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, ранее выступавший за клуб под номером 35, принял решение сменить игровой номер.

Теперь украинец будет выступать под цифрой 17. Украинский футболист прокомментировал свой выбор:

«Номер 17 имеет для меня особое значение. Я носил его в юности и всегда стремился получить этот номер, выступая за национальную команду.

Когда 17-й номер стал свободен после ухода Седрика, я обратился с просьбой о его получении и выразил признательность руководству клуба за поддержку»

Интересно отметить, что в составе сборной Украины Зинченко также играет под 17-м номером.

💬 "The number 17 is a very special number to me. It's why I wear it for my country."



Zinchenko makes the change from 35 to 17 👇