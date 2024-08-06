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  4. Зинченко сменил игровой номер. Ранее на его спине была цифра 35
Англия
06 августа 2024, 18:07 | Обновлено 06 августа 2024, 18:19
1540
0

Зинченко сменил игровой номер. Ранее на его спине была цифра 35

Украинский футболист прокомментировал свой выбор

06 августа 2024, 18:07 | Обновлено 06 августа 2024, 18:19
1540
0
Зинченко сменил игровой номер. Ранее на его спине была цифра 35
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, ранее выступавший за клуб под номером 35, принял решение сменить игровой номер.

Теперь украинец будет выступать под цифрой 17. Украинский футболист прокомментировал свой выбор:

«Номер 17 имеет для меня особое значение. Я носил его в юности и всегда стремился получить этот номер, выступая за национальную команду.

Когда 17-й номер стал свободен после ухода Седрика, я обратился с просьбой о его получении и выразил признательность руководству клуба за поддержку»

Интересно отметить, что в составе сборной Украины Зинченко также играет под 17-м номером.

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Александр Зинченко игровой номер Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Алексей Тиньков Источник: ФК Арсенал Лондон
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