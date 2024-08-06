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06 августа 2024, 15:41 | Обновлено 06 августа 2024, 16:42
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Реал Мадрид – Челси. Лунин vs Мудрик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча турнира Soccer Champions Tour 7 августа

06 августа 2024, 15:41 | Обновлено 06 августа 2024, 16:42
451
0
Реал Мадрид – Челси. Лунин vs Мудрик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В ночь на 7 августа состоится товарищеский матч турнира Soccer Champions Tour между командами Реал Мадрид и Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте. Время начала встречи – 02:00 по Киеву.

За королевский клуб выступает украинский голкипер Андрей Лунин, а в составе синих выступает вингер сборной Украины Михаил Мудрик.

На тренировочных сборах в США подопечные Карло Анчелотти проиграли Милану (0:1) и Барселоне (1:2).

Коллектив Энцо Марески за океаном провел уже 4 поединка: сыграл вничью с Рексхэмом (2:2), проиграл Селтику (1:4) и Манчестер Сити (2:4), а также одолел Америка Мехико (3:0).

Реал Мадрид – Челси. Лунин vs Мудрик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Soccer Champions Tour Андрей Лунин Михаил Мудрик смотреть онлайн товарищеские матчи Реал Мадрид Челси Реал - Челси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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