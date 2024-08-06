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Лига чемпионов
06 августа 2024, 18:15 | Обновлено 06 августа 2024, 18:18
858
1

Польские судьи могут потерять работу из-за своей пьяной выходки

Ночные похождения Франковски и Мусяла будут иметь долгосрочные последствия

06 августа 2024, 18:15 | Обновлено 06 августа 2024, 18:18
858
1
Польские судьи могут потерять работу из-за своей пьяной выходки
Getty Images/Global Images Ukraine. Бартош Франковски

Польские судьи Бартош Франковски и Томаш Мусял сегодня ночью попали в скандал: их арестовали в пьяном виде за то, что они украли дорожный знак. Они не будут работать на матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Рейнджерс», на который были назначены.

Однако пьяная выходка для Франковски и Мусяла может иметь долгосрочные последствия. Как сообщает TVP, Польский футбольный союз (PZPN) расторгнет контракты с этими судьями.

Также против Франковски и Мусяла открыто дело за уничтожение дорожной инфраструктуры.

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судьи (арбитры) полиция арест алкоголь Бартош Франковски Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс
Олег Дидух Источник: TVP Sport
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Нехай щастить
Ну це начудили поляки.
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