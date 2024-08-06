Польские судьи могут потерять работу из-за своей пьяной выходки

Польские судьи Бартош Франковски и Томаш Мусял сегодня ночью попали в скандал: их арестовали в пьяном виде за то, что они украли дорожный знак. Они не будут работать на матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Рейнджерс», на который были назначены.

Однако пьяная выходка для Франковски и Мусяла может иметь долгосрочные последствия. Как сообщает TVP, Польский футбольный союз (PZPN) расторгнет контракты с этими судьями.

Также против Франковски и Мусяла открыто дело за уничтожение дорожной инфраструктуры.