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Лига чемпионов
06 августа 2024, 14:58 | Обновлено 06 августа 2024, 15:11
7327
17

УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки

Франковски и Мусял были задержаны польской полицией

06 августа 2024, 14:58 | Обновлено 06 августа 2024, 15:11
7327
17
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
Getty Images/Global Images Ukraine. Бартош Франковски

Сегодня, 6 августа «Динамо» Киев в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов в Люблине примет «Рейнджерс». Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Арбитром VAR и его ассистентом на матче должны был работать поляки – Бартош Франковски и Томаш Мусял соответственно. Однако сегодня ночью они попали в громкий скандал.

Примерно в 1:40 ночи по местному времени они были задержаны полицией Люблина в нетрезвом виде. В крови Франковски обнаружено 1,7 промилле алкоголя, у Мусяла – 1,8 промилле.

Они, вместе с еще одним нетрезвым товарищем, украли дорожный знак и убегали с ним в ТРЦ. Трех мужчин будут судить за уничтожение дорожной инфраструктуры.

УЕФА уже заменил арбитров VAR на матч «Динамо» – «Рейнджерс». Вместо Франковски и Мусяла будут работать их соотечественники – Томаш Квятковски и Павел Малец.

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Динамо - Рейнджерс Лига чемпионов судьи (арбитры) алкоголь арест полиция Бартош Франковски
Олег Дидух Источник: TVP Sport
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Комментарии 17
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sahka1981
Якийсь треш)))
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+9
Saar
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Замість того , щоб отримати немалий гонорар від УЄФА за свою роботу- отримали дорожній знак і вирок суду😆😆😆
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+8
COBA
Погуділи хлопаки трохи.
В нас реальні, не футбольні судді, ті що, вирішують долі людей, а не матчів, ведуть себе набагато гірше.
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+7
Макс Максов
Спочатку прочитав: "вкрали дорожній знак і тікали з ним до ТЦК" 
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+2
Умник
Несли Литовцу дорожный знак
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+2
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dikobraz 100
Та це хайп! УЭФА тупе та не розуміє що треба їти в ногу з часом...
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+2
i.Serge
Верните их - они прикольніе
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+1
Istm
та най би судили, чого там
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+1
Kitten
Зате повеселились і прославились)😆
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+1
Олег Мандрівник
1,8 это уже средняя степень опьянения. Он к поединку не протрезвеет
Ответить
0
Stan S.
А чего удивляться, поляки алкаши еще те...
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0
Dimaryz81
УЭФА пропил судью?
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0
ss2000
Ну гульнули , бывает, главное чтоб не на матче бухали в кабинке вар.
Ответить
0
Xvalenok03
Ахметов  всех купил.
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-5
zelc006
Шуби обмивали?
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-10
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