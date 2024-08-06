УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки

Сегодня, 6 августа «Динамо» Киев в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов в Люблине примет «Рейнджерс». Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Арбитром VAR и его ассистентом на матче должны был работать поляки – Бартош Франковски и Томаш Мусял соответственно. Однако сегодня ночью они попали в громкий скандал.

Примерно в 1:40 ночи по местному времени они были задержаны полицией Люблина в нетрезвом виде. В крови Франковски обнаружено 1,7 промилле алкоголя, у Мусяла – 1,8 промилле.

Они, вместе с еще одним нетрезвым товарищем, украли дорожный знак и убегали с ним в ТРЦ. Трех мужчин будут судить за уничтожение дорожной инфраструктуры.

УЕФА уже заменил арбитров VAR на матч «Динамо» – «Рейнджерс». Вместо Франковски и Мусяла будут работать их соотечественники – Томаш Квятковски и Павел Малец.