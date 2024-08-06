А судьи кто? Арбитры из Литвы будут работать на матче Динамо – Рейнджерс

Арбитры из Литвы будут обслуживать первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским Динамо и шотландским Рейнджерс.

Главным судьей матча будет работать 38-летний литовец Донатас Румшас. Его ассистентами станут Александрас Радиюс и Довидас Сужеделис. Четвертый арбитр: Робертас Шмитас.

Системой видеоассистента рефери VAR будет руководить Бартош Франковски из Польши.

Первый поединок Динамо – Рейнджерс состоится 6 августа в 21:00 в польском городе Люблин.