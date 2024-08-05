6 августа в 21:00 по киевскому времени пройдет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов,

В поединке сыграют «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».

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Команды встретятся в польском городе Люблине на Арене Люблин.

Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо дважды разгромило сербский Партизан (дома 6:2, на выезде 3:0).

Динамо – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вимдеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2, Динамо TV и FootballHub.

Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка.