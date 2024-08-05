Динамо – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 августа в 21:00 видеотрансляцию матча 3-го раунда Лиги чемпионов
6 августа в 21:00 по киевскому времени пройдет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов,
В поединке сыграют «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встретятся в польском городе Люблине на Арене Люблин.
Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.
Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо дважды разгромило сербский Партизан (дома 6:2, на выезде 3:0).
Динамо – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вимдеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2, Динамо TV и FootballHub.
Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка.
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