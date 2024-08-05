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Динамо Киев
06.08.2024 21:00 - : -
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Лига чемпионов
05 августа 2024, 10:47 | Обновлено 05 августа 2024, 11:01
293
0

Динамо – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 августа в 21:00 видеотрансляцию матча 3-го раунда Лиги чемпионов

05 августа 2024, 10:47 | Обновлено 05 августа 2024, 11:01
293
0
Динамо – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

6 августа в 21:00 по киевскому времени пройдет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов,

В поединке сыграют «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встретятся в польском городе Люблине на Арене Люблин.

Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо дважды разгромило сербский Партизан (дома 6:2, на выезде 3:0).

Динамо – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вимдеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2, Динамо TV и FootballHub.

Видеоплейер будет добавлен перед началом поединка.

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Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс смотреть онлайн Динамо Киев Глазго Рейнджерс
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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