Легендарный защитник может завершить карьеру нынешним летом

Именитый центральный защитник Матс Хуммельс может завершить карьеру нынешним летом. Об этом сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Хуммельс сейчас находится в статусе свободного агента – его контракт с «Боруссией» Дортмунд истек в конце июня. 35-летний немец занимается поисками нового клуба, интерес к нему приписывают целому ряду европейских клубов, включая «Реал».

Однако, по информации Плеттенберга, Хуммельс может отклонить все предложения и завершить карьеру. Окончательное решение защитника пока что не принял.