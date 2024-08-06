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Германия
06 августа 2024, 16:59 | Обновлено 06 августа 2024, 17:00
255
0

Легендарный защитник может завершить карьеру нынешним летом

Матс Хуммельс пока не определился с будущим

06 августа 2024, 16:59 | Обновлено 06 августа 2024, 17:00
255
0
Легендарный защитник может завершить карьеру нынешним летом
ФК Боруссия Дортмунд. Матс Хуммельс

Именитый центральный защитник Матс Хуммельс может завершить карьеру нынешним летом. Об этом сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Хуммельс сейчас находится в статусе свободного агента – его контракт с «Боруссией» Дортмунд истек в конце июня. 35-летний немец занимается поисками нового клуба, интерес к нему приписывают целому ряду европейских клубов, включая «Реал».

Однако, по информации Плеттенберга, Хуммельс может отклонить все предложения и завершить карьеру. Окончательное решение защитника пока что не принял.

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Матс Хуммельс свободный агент завершение карьеры
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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