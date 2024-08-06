Легендарный защитник может завершить карьеру нынешним летом
Матс Хуммельс пока не определился с будущим
Именитый центральный защитник Матс Хуммельс может завершить карьеру нынешним летом. Об этом сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.
Хуммельс сейчас находится в статусе свободного агента – его контракт с «Боруссией» Дортмунд истек в конце июня. 35-летний немец занимается поисками нового клуба, интерес к нему приписывают целому ряду европейских клубов, включая «Реал».
Однако, по информации Плеттенберга, Хуммельс может отклонить все предложения и завершить карьеру. Окончательное решение защитника пока что не принял.
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