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  4. Матч Кривбасс – Виктория обслужит австрийская бригада судей
Лига Европы
06 августа 2024, 17:20 |
414
0

Матч Кривбасс – Виктория обслужит австрийская бригада судей

Главный арбитр – Себастьян Гисхамер

06 августа 2024, 17:20 |
414
0
Матч Кривбасс – Виктория обслужит австрийская бригада судей
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Гисхамер

УЕФА назначил на матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между «Кривбассом» и «Викторией» Пльзень австрийскую бригаду судей во главе с Себастьяном Гисхамером.

Его ассистентами будут Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Четвертый арбитр – Кристофер Йегер. Арбитр VAR – Сара Телек, ее ассистент – Мануэль Шуттенбургер. Все из Австрии.

Ранее Гисхамер лишь однажды обслуживал матч украинских команд: 18 августа 2023 года он работал на матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Динамо» – «Арис» (1:1, по пенальти – 6:5).

Матч между «Кривбассом» и «Викторией» пройдет в четверг, 8 августа в Кошице (Словакия). Начало – в 21:00 по Киеву.

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судейские назначения Лига Европы Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень УЕФА
Олег Дидух Источник: УЕФА
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