Матч Кривбасс – Виктория обслужит австрийская бригада судей

УЕФА назначил на матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между «Кривбассом» и «Викторией» Пльзень австрийскую бригаду судей во главе с Себастьяном Гисхамером.

Его ассистентами будут Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Четвертый арбитр – Кристофер Йегер. Арбитр VAR – Сара Телек, ее ассистент – Мануэль Шуттенбургер. Все из Австрии.

Ранее Гисхамер лишь однажды обслуживал матч украинских команд: 18 августа 2023 года он работал на матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Динамо» – «Арис» (1:1, по пенальти – 6:5).

Матч между «Кривбассом» и «Викторией» пройдет в четверг, 8 августа в Кошице (Словакия). Начало – в 21:00 по Киеву.