Марта Костюк – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

В первом раунде основы украинка сразится против Татьяны Марии из Германии (№67 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Шелби Роджерс (№379 WTA) или Элины Свитолиной (№34 WTA).

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