Марта Костюк – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Торонто
6 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).
В первом раунде основы украинка сразится против Татьяны Марии из Германии (№67 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Шелби Роджерс (№379 WTA) или Элины Свитолиной (№34 WTA).
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