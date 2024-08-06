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WTA
06 августа 2024, 10:56 | Обновлено 06 августа 2024, 10:57
189
0

Марта Костюк – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Торонто

06 августа 2024, 10:56 | Обновлено 06 августа 2024, 10:57
189
0
Марта Костюк – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

6 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№20 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

В первом раунде основы украинка сразится против Татьяны Марии из Германии (№67 WTA). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Шелби Роджерс (№379 WTA) или Элины Свитолиной (№34 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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