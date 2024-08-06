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Испания
06 августа 2024, 15:53 | Обновлено 06 августа 2024, 16:40
836
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Герой Испании на Евро-2024 в шаге от перехода в Барселону

Информацию о трансфере Дани Ольмо подтвердил Фабрицио Романо

06 августа 2024, 15:53 | Обновлено 06 августа 2024, 16:40
836
0
Герой Испании на Евро-2024 в шаге от перехода в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

«Барселона» близка к завершению сделки по подписанию Дани Ольмо из «РБ Лейпциг».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Встреча спортивного директора каталонского клуба с агентами и директорами РБ продолжается в Лейпциге и пока все идет положительно.

Переговоры на финальной стадии. Стороны договорились о трансфере, цена которого составит около €60 млн с учетом дополнительных выплат.

В сезоне 2023/24 Бундеслиги Ольмо провел за РБ Лейпциг 21 матч и забил 4 гола.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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