Герой Испании на Евро-2024 в шаге от перехода в Барселону

«Барселона» близка к завершению сделки по подписанию Дани Ольмо из «РБ Лейпциг».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Встреча спортивного директора каталонского клуба с агентами и директорами РБ продолжается в Лейпциге и пока все идет положительно.

Переговоры на финальной стадии. Стороны договорились о трансфере, цена которого составит около €60 млн с учетом дополнительных выплат.

В сезоне 2023/24 Бундеслиги Ольмо провел за РБ Лейпциг 21 матч и забил 4 гола.