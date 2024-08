Герой Испании на Евро-2024 в шаге от перехода в Барселону

«Барселона» близка к завершению сделки по подписанию Дани Ольмо из «РБ Лейпциг».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Встреча спортивного директора каталонского клуба с агентами и директорами РБ продолжается в Лейпциге и пока все идет положительно.

Переговоры на финальной стадии. Стороны договорились о трансфере, цена которого составит около €60 млн с учетом дополнительных выплат.

В сезоне 2023/24 Бундеслиги Ольмо провел за РБ Лейпциг 21 матч и забил 4 гола.

🚨🔵🔴 Understand Barcelona are close to getting Dani Olmo deal done with RB Leipzig!



Meeting ongoing in Leipzig with Deco, agents and RB directors, positive so far.



Talks at final stages on package worth over €60m add-ons included, payment terms discussed.



Key hours ⏳🇪🇸 pic.twitter.com/rpJSquMi0D