Герой Испании на Евро-2024 в шаге от перехода в Барселону

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Информацию о трансфере Дани Ольмо подтвердил Фабрицио Романо
«Барселона» близка к завершению сделки по подписанию Дани Ольмо из «РБ Лейпциг».
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Встреча спортивного директора каталонского клуба с агентами и директорами РБ продолжается в Лейпциге и пока все идет положительно.
Переговоры на финальной стадии. Стороны договорились о трансфере, цена которого составит около €60 млн с учетом дополнительных выплат.
В сезоне 2023/24 Бундеслиги Ольмо провел за РБ Лейпциг 21 матч и забил 4 гола.
🚨🔵🔴 Understand Barcelona are close to getting Dani Olmo deal done with RB Leipzig!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024
Meeting ongoing in Leipzig with Deco, agents and RB directors, positive so far.
Talks at final stages on package worth over €60m add-ons included, payment terms discussed.
Key hours ⏳🇪🇸 pic.twitter.com/rpJSquMi0D
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