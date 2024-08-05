Ребров назвал игрока сборной, которого не хватало на Евро. Почему не играл?
Тренер национальной команды вспомнил об Александре Пихаленке
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о заявке сборной Украины на Евро-2024 и назвал футболиста уровня национальной команды, который не поехал на турнир.
«У нас есть проблемные позиции. Но вот так задним числом мне трудно сказать, что заявка была бы другой. Например, у нас был Пихаленок. На мой взгляд, это игрок потенциала сборной. Но у него была травма и другие игроки были готовы лучше. Мы должны были это учитывать», – сказал Ребров.
Ранее президент УАФ Шевченко оценил работу Реброва и обозначил главные цели сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер сборной Украины высказался об игре команды на чемпионате Европы
Соперником украинца в полуфинале ОИ был Арлен Лопес из Кубы