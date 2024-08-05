Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров назвал игрока сборной, которого не хватало на Евро. Почему не играл?
Чемпионат Европы
05 августа 2024, 13:57 |
4438
1

Ребров назвал игрока сборной, которого не хватало на Евро. Почему не играл?

Тренер национальной команды вспомнил об Александре Пихаленке

05 августа 2024, 13:57 |
4438
1
Ребров назвал игрока сборной, которого не хватало на Евро. Почему не играл?
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о заявке сборной Украины на Евро-2024 и назвал футболиста уровня национальной команды, который не поехал на турнир.

«У нас есть проблемные позиции. Но вот так задним числом мне трудно сказать, что заявка была бы другой. Например, у нас был Пихаленок. На мой взгляд, это игрок потенциала сборной. Но у него была травма и другие игроки были готовы лучше. Мы должны были это учитывать», – сказал Ребров.

Ранее президент УАФ Шевченко оценил работу Реброва и обозначил главные цели сборной Украины.

По теме:
Ребров критически обратился к гранду УПЛ, который не отпустил игрока на ОИ
Ребров признался, когда покинет пост главного тренера сборной Украины
РЕБРОВ: «Сейчас я не вижу, чтобы в сборной Украины был лидер на поле»
Александр Пихаленок Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Украинская ассоциация футбола Евро-2024
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: На Евро совершали нелепые ошибки. Вот Лунин. Почему отдал на фланг?
Футбол | 05 августа 2024, 14:15 8
РЕБРОВ: На Евро совершали нелепые ошибки. Вот Лунин. Почему отдал на фланг?
РЕБРОВ: На Евро совершали нелепые ошибки. Вот Лунин. Почему отдал на фланг?

Главный тренер сборной Украины высказался об игре команды на чемпионате Европы

Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Олимпийские игры | 04 августа 2024, 18:55 121
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже

Соперником украинца в полуфинале ОИ был Арлен Лопес из Кубы

СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»
Олимпийские игры | 04.08.2024, 20:03
СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»
СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Футбол | 05.08.2024, 01:55
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Футбол | 05.08.2024, 13:12
Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Нехай щастить
Піхальонка не вистачало,але якщо була травма то немає сенсу згадувати.В грі з бельгійцями Мудрика і Циганкова теж не вистачало,але це спорт і в кожній команді бувають втрати через травми.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пресс-служба Олимпиады – про медаль Магучих: «Дремота приносит вам золото»
Пресс-служба Олимпиады – про медаль Магучих: «Дремота приносит вам золото»
04.08.2024, 22:58 1
Олимпийские игры
Барселона – Реал Мадрид – 2:1. Как пропустил Куртуа. Видео голов и обзор
Барселона – Реал Мадрид – 2:1. Как пропустил Куртуа. Видео голов и обзор
04.08.2024, 16:52 1
Футбол
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
03.08.2024, 11:16 4
Олимпийские игры
Солидная сумма. Известно, сколько заработали Харлан и компания за золото ОИ
Солидная сумма. Известно, сколько заработали Харлан и компания за золото ОИ
04.08.2024, 07:01 12
Олимпийские игры
Холифилд назвал боксера современности, который опаснее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера современности, который опаснее Майка Тайсона
04.08.2024, 07:58 7
Бокс
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде
04.08.2024, 12:07 5
Футбол
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
03.08.2024, 13:40 71
Футбол
Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
05.08.2024, 06:47 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем