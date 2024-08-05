Ребров назвал игрока сборной, которого не хватало на Евро. Почему не играл?

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о заявке сборной Украины на Евро-2024 и назвал футболиста уровня национальной команды, который не поехал на турнир.

«У нас есть проблемные позиции. Но вот так задним числом мне трудно сказать, что заявка была бы другой. Например, у нас был Пихаленок. На мой взгляд, это игрок потенциала сборной. Но у него была травма и другие игроки были готовы лучше. Мы должны были это учитывать», – сказал Ребров.

Ранее президент УАФ Шевченко оценил работу Реброва и обозначил главные цели сборной Украины.