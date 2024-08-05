Шевченко оценил работу Реброва и обозначил главные цели сборной Украины

В понедельник, 5 августа, в 13:00 в Киеве в Доме футбола проходит медиамероприятие.

Первым выступил президент УАФ Андрей Шевченко, который обозначил главные цели сборной Украины на 2-летний цикл:

«Во-первых, я хочу еще раз выразить полную поддержку как от меня как от президента, так и от всей ассоциации главному тренеру и его штабу.

Буквально пару минут назад мы завершили [заседание] комитета национальных сборных, где обсуждали очень много моментов. Мы знаем, куда движемся, где находимся, какие ошибки совершали, что нужно делать, чтобы мы делали выводы. Главное, что все это опыт. Главное – правильно реагировать на ошибки, которые были. Но было очень много хорошей работы сделано.

Я хочу сейчас определить следующие цели для национальной команды и ассоциации. Мы вступаем в сентябре в новый 2-летний цикл, который очень важен для нас. Главная задача – выход на чемпионат мира. Будет ли он через Лигу наций или через отбор – имеет значения. Для нас главное – попасть на чемпионат мира.

Еще одна новость – мы будем реформировать отдел скаутинга и аналитики. Мы хотим улучшить качество и будем над этим работать», – сказал Шевченко.