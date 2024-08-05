В понедельник, 5 августа, в 13:00 в Киеве в Доме футбола состоится медиамероприятие.

Пресс-конференцию проведут главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса.

Пресс-конференция посвящена выступлению юношеских и национальной сборных Украины на чемпионатах Европы и планам и задачам национальных сборных на следующий сезон.

Пресс-конференция Реброва и Мельгосы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция