Чемпионат Европы05 августа 2024, 06:01 | Обновлено 05 августа 2024, 06:12
651
0
Пресс-конференция Реброва и Мельгосы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию мероприятия в Киеве 5 августа в 13:00
05 августа 2024, 06:01 | Обновлено 05 августа 2024, 06:12
651
0
В понедельник, 5 августа, в 13:00 в Киеве в Доме футбола состоится медиамероприятие.
Пресс-конференцию проведут главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса.
Пресс-конференция посвящена выступлению юношеских и национальной сборных Украины на чемпионатах Европы и планам и задачам национальных сборных на следующий сезон.
Пресс-конференция Реброва и Мельгосы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 04 августа 2024, 20:03 0
Наставник сборной Украины по боксу высказался о поединке Александра против Арлена Лопеса
Олимпийские игры | 04 августа 2024, 18:55 119
Соперником украинца в полуфинале ОИ был Арлен Лопес из Кубы
Футбол | 04.08.2024, 12:07
Олимпийские игры | 05.08.2024, 06:21
Футбол | 04.08.2024, 23:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.08.2024, 00:55 6
03.08.2024, 11:16 4
03.08.2024, 07:01 7
04.08.2024, 07:01 12
04.08.2024, 23:51 2
03.08.2024, 11:18 13
Футбол
04.08.2024, 09:15 3