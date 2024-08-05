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Чемпионат Европы
05 августа 2024, 06:01 | Обновлено 05 августа 2024, 06:12
651
0

Пресс-конференция Реброва и Мельгосы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию мероприятия в Киеве 5 августа в 13:00

05 августа 2024, 06:01 | Обновлено 05 августа 2024, 06:12
651
0
Пресс-конференция Реброва и Мельгосы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В понедельник, 5 августа, в 13:00 в Киеве в Доме футбола состоится медиамероприятие.

Пресс-конференцию проведут главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса.

Пресс-конференция посвящена выступлению юношеских и национальной сборных Украины на чемпионатах Европы и планам и задачам национальных сборных на следующий сезон.

Пресс-конференция Реброва и Мельгосы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Сергей Ребров Лига наций смотреть онлайн пресс-конференция
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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