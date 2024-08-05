Испания05 августа 2024, 19:49 | Обновлено 05 августа 2024, 20:53
2638
17
В Жироне обиделись на слова Довбика про «маленький клуб»
В клубе следили за высказываниями украинца
05 августа 2024, 19:49 | Обновлено 05 августа 2024, 20:53
2638
17
По информации ресурса AS, в «Жироне» расстроились из-за слов форварда Артема Довбика, который после перехода в «Рому» назвал свою прошлую команду «маленьким испанским клубом» в сравнении с римским клубом.
Отмечается, что клубу не понравилось, когда украинец выставил «Жирону» в плохом свете, несмотря на хороший совместный сезон, где команда и руководство поддерживали Довбика.
После трансфера Артем поблагодарил партнеров по команде, которые помогли ему стать лучшим бомбардиром Ла Лиги минувшего сезона.
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Історія клубу "Жирона" дає нам змогу назвати їх великими, чи хоча б середняком Іспанії?
Що виграла Жирона за свою історію?
Не вгодиш ніяк.😊
Але Жирона за мірками світового футболу , поки що і є " маленьким " клубом в порівнянні з " Ромою " , хоч і вийшли до ЛЧ .
Тем не менее его идиотизм может помешать тому же Цыганкову. Какой же всё таки идиот - поливать говном клуб, дающий возможность украинцам феерить в Ла Лиге.