В Жироне обиделись на слова Довбика про «маленький клуб»

По информации ресурса AS, в «Жироне» расстроились из-за слов форварда Артема Довбика, который после перехода в «Рому» назвал свою прошлую команду «маленьким испанским клубом» в сравнении с римским клубом.

Отмечается, что клубу не понравилось, когда украинец выставил «Жирону» в плохом свете, несмотря на хороший совместный сезон, где команда и руководство поддерживали Довбика.

После трансфера Артем поблагодарил партнеров по команде, которые помогли ему стать лучшим бомбардиром Ла Лиги минувшего сезона.