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  4. В Жироне обиделись на слова Довбика про «маленький клуб»
Испания
05 августа 2024, 19:49 | Обновлено 05 августа 2024, 20:53
2638
17

В Жироне обиделись на слова Довбика про «маленький клуб»

В клубе следили за высказываниями украинца

05 августа 2024, 19:49 | Обновлено 05 августа 2024, 20:53
2638
17
В Жироне обиделись на слова Довбика про «маленький клуб»
ФК Рома. Артем Довбик

По информации ресурса AS, в «Жироне» расстроились из-за слов форварда Артема Довбика, который после перехода в «Рому» назвал свою прошлую команду «маленьким испанским клубом» в сравнении с римским клубом.

Отмечается, что клубу не понравилось, когда украинец выставил «Жирону» в плохом свете, несмотря на хороший совместный сезон, где команда и руководство поддерживали Довбика.

После трансфера Артем поблагодарил партнеров по команде, которые помогли ему стать лучшим бомбардиром Ла Лиги минувшего сезона.

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Рома Рим Серия A Жирона чемпионат Италии по футболу Артем Довбик чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 17
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Buvellar
Футболістам вже давно пора хоча б кілька книг прочитати.Бо інтелекту мало,тому і такі недолугі висловлювання.
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+6
Yeger
Довбик, він такий довбик.
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+4
Андрій Лупак
Я коли прочитав, то зрозумів, що буде після цього, бо сказано було негарно і всі ті, хто пише, що все правильно сказав подумайте як бо ви реагували якби вас назвали маленькими IT-івцями, юристами, менеджерами тощо. Те саме із Жироною. Клуб посів 3 місце, а а не 16 чи 12 в останньому чемпіонаті. Це уже не маленький клуб, апріорі.
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+3
SandroKing
Сказал и сказал, мозги у футболистов это далеко не главный орган.
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+3
Main
Не обижайтесь, он футболист просто
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+2
easterly
ваня зінченко! цю тему вже всі прохавали, окрім вані зінченко. досить вже воду каламутити. краще пишіть дефирамби своїм кротам - вони ж у самої ворскли виграли)
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+2
Boodya
Давайте уявимо, що ці слова не вирвані з контексту.
Історія клубу "Жирона" дає нам змогу назвати їх великими, чи хоча б середняком Іспанії?
Що виграла Жирона за свою історію?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
GloryUkraine
Циганков скаже, що покидає великий клуб "Жирону"...і фани завиють, що він насміхається над командою.
Не вгодиш ніяк.😊
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+1
Микола Захарченко
Можливо його слова були "вирвані " з контексту . Знаючи Артема , він був далекий від різких висловлювань на адресу бувших клубів , партнерів чи тренерів ,  якби це дійсно були образливі слова він би вибачився ... 
Але Жирона за мірками світового футболу , поки що і є " маленьким " клубом в порівнянні з " Ромою " , хоч і вийшли до ЛЧ .
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+1
antt
Посієш вітер, пожнеш бурю. Типу мало (майже нічого) не сказав про клуб, але про маленький клуб
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0
Harun Bakircioğlu
Большой клуб не отпускает своих лучших игроков спустя год от подписания. Обиделись на правду?
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0
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MrStepanovM .
знов лайно на вентилятор..це вже пережували та висрали
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0
easterly
Для всіх тупих і немічних - прочитайте повну версію, не ту, що тут копипастять, і утихомиртесь. Якщо не можете читати - попросіть сусідсьских школярів
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-1
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TolsTIyELF
Его спросили про давление, он и сказал про Жирону что она маленький клуб, а Рома - большой итальянский. Просто очередное доказательство тупости футболёров, а также их агентов, неспособных научить игрока что говорить и как.
Тем не менее его идиотизм может помешать тому же Цыганкову. Какой же всё таки идиот - поливать говном клуб, дающий возможность украинцам феерить в Ла Лиге.
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-4
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