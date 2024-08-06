«Скучали по мне?». Луческу рассказал, почему возглавил сборную Румынии

Федерация футбола Румынии объявила о назначении Мирчи Луческу новым тренером национальной команды. Перед 79-летним специалистом стоит задача вывести команду на ЧМ-2026.

«Скучали по мне? Возобновляю работу в своей национальной команде. Конечно, ностальгия была одной из причин того, что я принял предложение. Лично я думал, что команду возглавит молодой тренер».

«Я верю в нашу команду, нашу группу игроков, хотя для меня их выход из группы на Евро-2024 где-то был неожиданным».

«Жена говорила мне не возвращаться к работе, сын сказал, чтобы я сам принимал решение. Деньги мне не нужны, но я все еще люблю футбол. Понимаю, что легко не будет, но хочу работать», – сказал Луческу.