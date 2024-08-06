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  4. «Скучали по мне?». Луческу рассказал, почему возглавил сборную Румынии
Чемпионат мира
06 августа 2024, 17:10 |
1095
7

«Скучали по мне?». Луческу рассказал, почему возглавил сборную Румынии

Тренер решил вернуться к работе

06 августа 2024, 17:10 |
1095
7
«Скучали по мне?». Луческу рассказал, почему возглавил сборную Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Федерация футбола Румынии объявила о назначении Мирчи Луческу новым тренером национальной команды. Перед 79-летним специалистом стоит задача вывести команду на ЧМ-2026.

«Скучали по мне? Возобновляю работу в своей национальной команде. Конечно, ностальгия была одной из причин того, что я принял предложение. Лично я думал, что команду возглавит молодой тренер».

«Я верю в нашу команду, нашу группу игроков, хотя для меня их выход из группы на Евро-2024 где-то был неожиданным».

«Жена говорила мне не возвращаться к работе, сын сказал, чтобы я сам принимал решение. Деньги мне не нужны, но я все еще люблю футбол. Понимаю, что легко не будет, но хочу работать», – сказал Луческу.

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Мирча Луческу сборная Румынии по футболу назначение тренера
Иван Зинченко Источник: Eurosport
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Комментарии 7
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COBA
- Сумували за мною?
- Плакали,, дуду)))
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0
Нехай щастить
У збірній легше тренувати в порівнянні з  клубом,збори не так часто,але скоріше за все це крок назад у румунів.Чим їх не задовольняв попередній тренер?Мірча Луческу має великий досвід,але краще було б ,якщо би він був додатковим помічником в команді .В такому віці брати на себе всю відповідальність дуже ризиковано,шапка буде літати що аж гай буде шуміти.А йому то треба на старості років?
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0
LexХХХ
Старий виявився трудоголіком)
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0
Main
Нет
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0
Vitason
Зачем говорить что деньги не интересуют? Обман! Работай на благо тогда Румынии без денег, добровольно,тебе Луческу только деньги и интересны,а уж потом все остальное!!
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0
FunnyCat_____
Странный выбор для сотрудничества обеих сторон 
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0
Serhii P.
Браво, федерація (румунська)! З цим старезним дідом Румунія точно кваліфікується на ЧС-2026  На перспективу, певно, призначили 
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0
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