Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Карло хочет, чтобы Кепа вернулся в «Реал»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом относительно комплектации состава.
Анчелотти знает о ситуации с Луниным, украинец может не согласиться на продление контракта и покинуть клуб уже этим летом. Анчелотти попросил Переса немедленно отреагировать, если Лунин уйдет. Карло хочет, чтобы в «Реал» вернулся Кепа Аррисабалага. Карло высоко ценит профессионализм испанского вратаря.
В минувшем сезоне Кепа выступал за «Реал» на правах аренды, где был конкурентом Андрея Лунина. Испанец сыграл в двадцати матчах, пропустив восемнадцать мячей и отстояв «на ноль» в девяти встречах.
Ранее сообщалось, что Кепа может перейти в «Фиорентину».
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