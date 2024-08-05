Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом относительно комплектации состава.

Анчелотти знает о ситуации с Луниным, украинец может не согласиться на продление контракта и покинуть клуб уже этим летом. Анчелотти попросил Переса немедленно отреагировать, если Лунин уйдет. Карло хочет, чтобы в «Реал» вернулся Кепа Аррисабалага. Карло высоко ценит профессионализм испанского вратаря.

В минувшем сезоне Кепа выступал за «Реал» на правах аренды, где был конкурентом Андрея Лунина. Испанец сыграл в двадцати матчах, пропустив восемнадцать мячей и отстояв «на ноль» в девяти встречах.

Ранее сообщалось, что Кепа может перейти в «Фиорентину».