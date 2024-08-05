Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Испания
05 августа 2024, 01:55 |
404
0

Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря

Карло хочет, чтобы Кепа вернулся в «Реал»

05 августа 2024, 01:55 |
404
0
Анчелотти обратился к Пересу и попросил подписать известного вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом относительно комплектации состава.

Анчелотти знает о ситуации с Луниным, украинец может не согласиться на продление контракта и покинуть клуб уже этим летом. Анчелотти попросил Переса немедленно отреагировать, если Лунин уйдет. Карло хочет, чтобы в «Реал» вернулся Кепа Аррисабалага. Карло высоко ценит профессионализм испанского вратаря.

В минувшем сезоне Кепа выступал за «Реал» на правах аренды, где был конкурентом Андрея Лунина. Испанец сыграл в двадцати матчах, пропустив восемнадцать мячей и отстояв «на ноль» в девяти встречах.

Ранее сообщалось, что Кепа может перейти в «Фиорентину».

По теме:
Анчелотти отреагировал на то, что Лунин может покинуть Реал этим летом
Барселона – Реал Мадрид – 2:1. Как пропустил Куртуа. Видео голов и обзор
Бывший футболист Барселоны хочет купить один из своих экс-клубов
Карло Анчелотти Кепа Аррисабалага Флорентино Перес Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: PlanetarealMadrid
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Олимпийские игры | 04 августа 2024, 18:55 119
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже

Соперником украинца в полуфинале ОИ был Арлен Лопес из Кубы

Довбик признался, о чем говорил с Де Росси и Фридкиными перед трансфером
Футбол | 05 августа 2024, 01:17 0
Довбик признался, о чем говорил с Де Росси и Фридкиными перед трансфером
Довбик признался, о чем говорил с Де Росси и Фридкиными перед трансфером

Украинец покинул «Жирону» и перешел в римский клуб

Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады
Олимпийские игры | 04.08.2024, 19:48
Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады
Украинский гимнаст разнес судейство после выступления в финале Олимпиады
Анонс Олимпиады на 4 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 04.08.2024, 09:23
Анонс Олимпиады на 4 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 4 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде
Футбол | 04.08.2024, 12:07
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как проводят время в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола
После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола
04.08.2024, 11:40 3
Футбол
Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
03.08.2024, 00:23 2
Олимпийские игры
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
03.08.2024, 11:16 4
Олимпийские игры
Баколе признался, кто его больше поразил в спаррингах: Усик или Фьюри
Баколе признался, кто его больше поразил в спаррингах: Усик или Фьюри
04.08.2024, 07:11 5
Бокс
Холифилд назвал боксера современности, который опаснее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера современности, который опаснее Майка Тайсона
04.08.2024, 07:58 6
Бокс
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
03.08.2024, 13:40 68
Футбол
Анонс Олимпиады на 3 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 3 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
03.08.2024, 06:23 5
Олимпийские игры
Он поможет Мудрику. Челси рассчитывает подписать еще одного украинца
Он поможет Мудрику. Челси рассчитывает подписать еще одного украинца
03.08.2024, 12:32 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем