Минус конкурент у Лунина? Кепа может сменить клуб этим летом
Испанец может перейти в итальянскую Фиорентину
Испанский страж ворот «Челси» Кепа Аррисабалага может оказаться в Серии А.
Согласно информации Defensa Central, «Фиорентина» проявляет интерес к приобретению голкипера. Руководство «фиалок» полагает, что лондонский клуб готов расстаться с Аррисабалагой за пять миллионов евро, учитывая, что его контракт истекает менее чем через год. Однако высокий оклад вратаря может стать препятствием для сделки – в настоящее время он зарабатывает около девяти миллионов евро за сезон.
В минувшем сезоне Кепа выступал за «Реал» на правах аренды, где был конкурентом Андрея Лунина. Испанец сыграл в двадцати матчах, пропустив восемнадцать мячей и отстояв «на ноль» в девяти встречах.
Раннее сообщалось об интересе «Фиорентины» к Де Хеа.
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