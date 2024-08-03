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  4. Минус конкурент у Лунина? Кепа может сменить клуб этим летом
Англия
03 августа 2024, 16:48 |
240
0

Минус конкурент у Лунина? Кепа может сменить клуб этим летом

Испанец может перейти в итальянскую Фиорентину

03 августа 2024, 16:48 |
240
0
Минус конкурент у Лунина? Кепа может сменить клуб этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Испанский страж ворот «Челси» Кепа Аррисабалага может оказаться в Серии А.

Согласно информации Defensa Central, «Фиорентина» проявляет интерес к приобретению голкипера. Руководство «фиалок» полагает, что лондонский клуб готов расстаться с Аррисабалагой за пять миллионов евро, учитывая, что его контракт истекает менее чем через год. Однако высокий оклад вратаря может стать препятствием для сделки – в настоящее время он зарабатывает около девяти миллионов евро за сезон.

В минувшем сезоне Кепа выступал за «Реал» на правах аренды, где был конкурентом Андрея Лунина. Испанец сыграл в двадцати матчах, пропустив восемнадцать мячей и отстояв «на ноль» в девяти встречах.

Раннее сообщалось об интересе «Фиорентины» к Де Хеа.

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Фиорентина трансферы трансферы Серии A Кепа Аррисабалага трансферы АПЛ Челси
Алексей Тиньков Источник: DefensaCentral
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