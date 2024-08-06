7 августа на «M&T Bank Стэдиум» пройдет товарищеский матч, в котором «Барселона» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

Барселона

Команда в попытках найти выход из затянувшегося кризиса пыталась повторить то ли собственный опыт с Гвардиолой, то ли успехи Реала времен Зидана. В любом случае, боссы сине-гранатовых уговорили Хави вернуться из Катара на родину. И в позапрошлой темпораде это вроде бы дало эффект: в 2023-м кулес выиграли и Суперкубок, и Примеру. Но и тогда были неприятности - дважды гранд не выходил из своей группы Лиги чемпионов. По иронии, в прошлом сезоне там как раз сыграли в плей-офф, но провалились на внутренней арене. В итоге экс-полузащитник анонсировал уход и передумывал, а Лапорта в итоге не особенно красиво с ним расстался. Теперь никаких местных легенд, ставка сделана на Флика. Пока, правда, у Ханси скованные возможности: много игроков или травмированы, или были летом вовлечены в сборные. Это, впрочем, не помешало сыграть вничью с Манчестер Сити и обыграть Реал.

Милан

Клуб в прошлом сезоне стал вице-чемпионом - выше был только невероятный Интер. Но руководство давно искало только повод, чтобы расстаться со Стефано Пиоли, несмотря на все его заслуги. На его место прибыл Фонсека - в Роме у него не особенно ладилось, но Лилль в прошлом сезоне он в Лигу чемпионов вывел. Активно пытается Ибрагимович и игроков набрать, но долгое время единственным внятным, звездным усилением был Альваро Мората - испанец, очевидно, пришел, как замена для Жиру, что уже в МЛС. Остальные переговоры явно затягивались, а ведь до старта сезона не так и много времени. Товарищеские игры же складывались очень по-разному, от 2:5 с Ромой до 3:2 с Манчестер Сити.

Статистика личных встреч

Сине-гранатовые выиграли три из пяти последних матчей с итальянцами, уступив им только однажды.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют каталонцам. Их должна вдохновить победа даже в таком Эль Классико - ставим на то, что подопечные Флика снова выиграют, но с нулевой форой (коэффициент - 1,61).