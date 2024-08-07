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Товарищеские матчи
Барселона
07.08.2024 02:30 – FT 2 : 2
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 августа 2024, 05:23 | Обновлено 07 августа 2024, 06:14
534
0

Барселона и Милан сыграли спарринг вничью. По пенальти выиграли россонери

Для каталонского клуба дубль оформил Роберт Левандовски

07 августа 2024, 05:23 | Обновлено 07 августа 2024, 06:14
534
0
Барселона и Милан сыграли спарринг вничью. По пенальти выиграли россонери
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В ночь с 6 на 7 августа в американском городе Балтимор под эгидой Soccer Champions Tour прошел товарищеский матч европейских топ-грандов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испанская «Барселона» и итальянский «Милан» в игровое время разошлись миром (2:2), а по пенальти выиграли россонери (пен. 4:3).

В начале матча дважды забил Милан – отличились Лука Йович и Кристиан Пулишич. А затем для каталонского клуба дубль оформил Роберт Левандовски и сравнял счет (2:2).

Soccer Champions Tour

7 августа. Балтимор (США)

02:30. Барселона (Испания) – Милан (Италия) – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Левандовски, 22, 58 – Йович, 10, Пулишич, 15

Серия пенальти: Беннасер (не забил), Кунде (не забил), Калабрия (0:1), Хуньент (не забил), Окафор (0:2), Берналь (1:2), Калюлю (не забил), Фернандес (2:2), Адли (2:3), Витор Роке (3:3), Дзероли (3:4), Файе (не забил)

Барселона: тер Штеген (Пенья, 61), Жерар Мартин (Файе, 78), Лангле (Иньиго Мартинес, 61), Домингес Вилория (Куэнка, 78), Валье (Кунде, 46), Кристенсен (Марк Берналь, 46), Касадо, Рафинья (Гилье Фернандес, 78), Гюндоган (Хуньент, 46), Пау Дельгадо (Тони Фернандес, 87), Левандовски (Витор Роке, 78).

Милан: Торрьяни, Тиав (Калюлю, 87), Томори (Габбия, 78), Терраччано (Хименес, 78), Салемакерс, Лофтус-Чик (Дзероли, 87), Муса (Адли, 62), Пулишич (Окафор, 62), Рафаэл Леау (Беннасер, 46), Чуквуэзе (Куэнка Мартинес, 78), Йович (Калабрия, 46).

Предупреждения: Мартин, 37, Салемакерс, 46, Касадо, 69, Хуньент, 84, Гилье Фернандес, 86, Беннасер, 89.

Видео голов и обзор матча

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Kevin Zeroli (Милан).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Ясин Адли (Милан).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Vitor Roque (Барселона).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Antonio Fernandez (Барселона).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Marc Bernal (Барселона).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Ноа Окафор (Милан).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Давиде Калабриа (Милан).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
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Милан Барселона товарищеские матчи Soccer Champions Tour Лука Йович Кристиан Пулишич Роберт Левандовски серия пенальти видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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