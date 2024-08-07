Барселона и Милан сыграли спарринг вничью. По пенальти выиграли россонери

В ночь с 6 на 7 августа в американском городе Балтимор под эгидой Soccer Champions Tour прошел товарищеский матч европейских топ-грандов.

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Испанская «Барселона» и итальянский «Милан» в игровое время разошлись миром (2:2), а по пенальти выиграли россонери (пен. 4:3).

В начале матча дважды забил Милан – отличились Лука Йович и Кристиан Пулишич. А затем для каталонского клуба дубль оформил Роберт Левандовски и сравнял счет (2:2).

Soccer Champions Tour

7 августа. Балтимор (США)

02:30. Барселона (Испания) – Милан (Италия) – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Левандовски, 22, 58 – Йович, 10, Пулишич, 15

Серия пенальти: Беннасер (не забил), Кунде (не забил), Калабрия (0:1), Хуньент (не забил), Окафор (0:2), Берналь (1:2), Калюлю (не забил), Фернандес (2:2), Адли (2:3), Витор Роке (3:3), Дзероли (3:4), Файе (не забил)

Барселона: тер Штеген (Пенья, 61), Жерар Мартин (Файе, 78), Лангле (Иньиго Мартинес, 61), Домингес Вилория (Куэнка, 78), Валье (Кунде, 46), Кристенсен (Марк Берналь, 46), Касадо, Рафинья (Гилье Фернандес, 78), Гюндоган (Хуньент, 46), Пау Дельгадо (Тони Фернандес, 87), Левандовски (Витор Роке, 78).

Милан: Торрьяни, Тиав (Калюлю, 87), Томори (Габбия, 78), Терраччано (Хименес, 78), Салемакерс, Лофтус-Чик (Дзероли, 87), Муса (Адли, 62), Пулишич (Окафор, 62), Рафаэл Леау (Беннасер, 46), Чуквуэзе (Куэнка Мартинес, 78), Йович (Калабрия, 46).

Предупреждения: Мартин, 37, Салемакерс, 46, Касадо, 69, Хуньент, 84, Гилье Фернандес, 86, Беннасер, 89.

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