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Товарищеские матчи
Реал Мадрид
07.08.2024 02:00 – FT 2 : 1
Челси
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Англия
07 августа 2024, 04:23 | Обновлено 07 августа 2024, 04:48
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Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США

Команды провели матч Soccer Champions Tour в Шарлотте

07 августа 2024, 04:23 | Обновлено 07 августа 2024, 04:48
780
0
Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (слева)

7 августа в 02:00 в США состоялся товарищеский матч под эгидой Soccer Champions Tour между командами Реал Мадрид и Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды провели матч на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин и вингер Челси Михаил Мудрик были заявлены в резервном составе.

В первом тайме у Реала забили Лукас Васкес и Браим Диас, а затем у Челси отличился Нони Мадуэке.

Сразу после перерыва Лунин заменил бельгийского кипера Тибо Куртуа и сыграл 45 минут на ноль.

Мудрик вышел на замену на 58-й минуте и провел на поле 32 минуты.

Игра завершилась победой мадридской команды со счетом 2:1.

Soccer Champions Tour

Шарлотт (США), 7 августа

02:00. Реал Мадрид (Испания) Челси (Англия) – 2:1

Голы: Лукас Васкес, 19, Браим Диас, 27 – Нони Мадуэке, 39

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товарищеские матчи Реал Мадрид Андрей Лунин Михаил Мудрик Челси Реал - Челси Soccer Champions Tour Нони Мадуэке
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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