Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США

7 августа в 02:00 в США состоялся товарищеский матч под эгидой Soccer Champions Tour между командами Реал Мадрид и Челси.

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Команды провели матч на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин и вингер Челси Михаил Мудрик были заявлены в резервном составе.

В первом тайме у Реала забили Лукас Васкес и Браим Диас, а затем у Челси отличился Нони Мадуэке.

Сразу после перерыва Лунин заменил бельгийского кипера Тибо Куртуа и сыграл 45 минут на ноль.

Мудрик вышел на замену на 58-й минуте и провел на поле 32 минуты.

Игра завершилась победой мадридской команды со счетом 2:1.

Soccer Champions Tour

Шарлотт (США), 7 августа

02:00. Реал Мадрид (Испания) – Челси (Англия) – 2:1

Голы: Лукас Васкес, 19, Браим Диас, 27 – Нони Мадуэке, 39

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