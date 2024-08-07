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Товарищеские матчи
Реал Мадрид
07.08.2024 02:00 – FT 2 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 августа 2024, 12:01 | Обновлено 07 августа 2024, 12:34
2049
1

Реал – Челси – 2:1. Сейв Лунина и дивный удар Мудрика. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча турнира Soccer Champions Tour

07 августа 2024, 12:01 | Обновлено 07 августа 2024, 12:34
2049
1
Реал – Челси – 2:1. Сейв Лунина и дивный удар Мудрика. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 7 августа состоялся товарищеского матча турнира Soccer Champions Tour между командами Реал Мадрид и Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды провели поединок на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинцы Андрей Лунин и Михаил Мудрик остались в резервах своих коллективов. После первого тайма Лунин заменил в воротах сливочных Куртуа, а Мудрик на 58-й минуте вышел вместо Рахима Стерлинга.

После выхода Андрей успел отметиться неплохим сейвом, а Михаил в середине второго тайма имел прекрасную голевую возможность после того, как перехватил мяч и пробежал до штрафной площади соперника, но пробил очень и очень высоко.

Soccer Champions Tour. Шарлотт (США), 7 августа

Реал Мадрид (Испания) – Челси (Англия) – 2:1

Голы: Лукас Васкес, 19, Браим Диас, 27 – Нони Мадуэке, 39

Видеообзор матча:

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
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Soccer Champions Tour Андрей Лунин Челси Михаил Мудрик Реал Мадрид Реал - Челси товарищеские матчи видео голов и обзор Лукас Васкес Браим Диас Нони Мадуэке
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Нехай щастить
З румунами чи словаками на Євро-2024  точно такий був прохід з центру поля і точно так по горобцям пробив Михайло.Тому дивного тут немає нічого,це майстерність. Дуже слабкий тайм на атаку,а про захист взагалі Челсі грали в меншості.
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