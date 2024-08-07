В ночь на 7 августа состоялся товарищеского матча турнира Soccer Champions Tour между командами Реал Мадрид и Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды провели поединок на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинцы Андрей Лунин и Михаил Мудрик остались в резервах своих коллективов. После первого тайма Лунин заменил в воротах сливочных Куртуа, а Мудрик на 58-й минуте вышел вместо Рахима Стерлинга.

После выхода Андрей успел отметиться неплохим сейвом, а Михаил в середине второго тайма имел прекрасную голевую возможность после того, как перехватил мяч и пробежал до штрафной площади соперника, но пробил очень и очень высоко.

Soccer Champions Tour. Шарлотт (США), 7 августа

Реал Мадрид (Испания) – Челси (Англия) – 2:1

Голы: Лукас Васкес, 19, Браим Диас, 27 – Нони Мадуэке, 39

Видеообзор матча: