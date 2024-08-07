В ночь на 7 августа состоится товарищеский матч турнира Soccer Champions Tour между командами Реал Мадрид и Челси.

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Поединок пройдет на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте. Время начала встречи – 02:00 по Киеву.

За королевский клуб выступает украинский голкипер Андрей Лунин, а в составе синих выступает вингер сборной Украины Михаил Мудрик.

На тренировочных сборах в США подопечные Карло Анчелотти проиграли Милану (0:1) и Барселоне (1:2).

Коллектив Энцо Марески за океаном провел уже 4 поединка: сыграл вничью с Рексхэмом (2:2), проиграл Селтику (1:4) и Манчестер Сити (2:4), а также одолел Америка Мехико (3:0).

Реал Мадрид – Челси. Лунин vs Мудрик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция