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Товарищеские матчи
Реал Мадрид
07.08.2024 02:00 – 29 0 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 августа 2024, 02:00 | Обновлено 07 августа 2024, 02:21
3446
0

Реал Мадрид – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча турнира Soccer Champions Tour 7 августа

07 августа 2024, 02:00 | Обновлено 07 августа 2024, 02:21
3446
0
Реал Мадрид – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В ночь на 7 августа состоится товарищеский матч турнира Soccer Champions Tour между командами Реал Мадрид и Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Банк оф Америка в Шарлотте. Время начала встречи – 02:00 по Киеву.

За королевский клуб выступает украинский голкипер Андрей Лунин, а в составе синих выступает вингер сборной Украины Михаил Мудрик.

На тренировочных сборах в США подопечные Карло Анчелотти проиграли Милану (0:1) и Барселоне (1:2).

Коллектив Энцо Марески за океаном провел уже 4 поединка: сыграл вничью с Рексхэмом (2:2), проиграл Селтику (1:4) и Манчестер Сити (2:4), а также одолел Америка Мехико (3:0).

Реал Мадрид – Челси. Лунин vs Мудрик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Soccer Champions Tour Андрей Лунин Михаил Мудрик смотреть онлайн товарищеские матчи Реал Мадрид Челси Реал - Челси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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