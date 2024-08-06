7 августа на «Банк оф Америка Стэдиум» пройдет товарищеский матч, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Челси». Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда в прошлом сезоне сполна реабилитировалась за все неудачи 2022/2023. Только кубок упустили, проиграв в экстра-тайме соседу, Атлетико, задолго до финала. Но это уже давно забыли на фоне всех успехов темпорады. Тут и разгром Барселоны в Суперкубке Испании, и уверенное доминирование в Примере, и очередной триумф в Лиге чемпионов. Теперь же к клубу №1 присоединяется наконец-то Мбаппе, еще и юного Эндрика подписали. Но Анчелотти, конечно же, хочет найти замену для ушедших ветеранов, Начо и Крооса - особенно в центр защиты. Йоро сорвался, уж очень много за вундеркинда выложил Манчестер Юнайтед. Пока Флорентино Перес торгуется, Карлетто начал сборы, и на них пока были слабые результаты: 0:2 с Миланом, 1:2 с Барселоной.

Челси

Клуб был ужасен в позапрошлом сезоне. Да и в 2023/2024 не оправдал и близко ожиданий, просто в итоге худо-бедно сведя к шестому месту в АПЛ. Так что хотя бы в еврокубки Почеттино своих подопечных вернул... Но этого Боули оказалось мало, и Маурисио пополнил список уволенных менеджеров синих. Его сменил Энцо Мареска, что в прошлом сезоне вернул Лестер в Премьер-Лигу. Но, как менеджер пенсионеров, он вызывал вопросы, как и такие подписания, как Калеба Уайли из Аталанты Юнайтед и Йоргенсена из Вильярреала. В первых матчах, пусть и контрольных, поводов для гордости не оказалось: 2:2 с Рексхэмом, 1:4 от Селтика. Потом наконец-то выиграли, и уверенно, 3:0, но это с Америка Мехико. Дальше была встреча с Манчестер Сити, и 2:4 там.

Статистика личных встреч

Всего было девять матчей, из которых только два выиграли англичане. У сливочных 5 побед, в том числе дважды по 2:0 в четвертьфинале позапрошлой Лиги чемпионов.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в англичан. Пора Анчелотти выиграть, и почему бы ему не победить одних из своих бывших подопечных? (коэффициент - 2,10).