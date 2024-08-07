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Испания
07 августа 2024, 03:39 | Обновлено 07 августа 2024, 03:56
306
1

ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси

Украинский голкипер спас свою команду от пропущеного мяча

07 августа 2024, 03:39 | Обновлено 07 августа 2024, 03:56
306
1
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Ночью 7 августа проходит товарищеский матч между лондонским «Челси» и мадридским «Реалом».

Украинский вратарь Андрей Лунин начал матч со скамейки для запасных, однако вышел на поле во втором тайме.

Спустя несколько минут после своего выхода, голкипер «Реала» сумел защитить свои ворота от пропущеного мяча.

ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче с Челси

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товарищеские матчи Реал Мадрид Андрей Лунин Челси Реал - Челси видео
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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Первый Среди Равных
Я вам кажу ви його дарма всі принижуєте за один-єдиний херовий матч. 
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