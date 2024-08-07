ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси

Ночью 7 августа проходит товарищеский матч между лондонским «Челси» и мадридским «Реалом».

Украинский вратарь Андрей Лунин начал матч со скамейки для запасных, однако вышел на поле во втором тайме.

Спустя несколько минут после своего выхода, голкипер «Реала» сумел защитить свои ворота от пропущеного мяча.

ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче с Челси