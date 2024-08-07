Барселона – Милан – 2:2 (пен. 3:4). Кто мазал в серии? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча турнира Soccer Champions Tour
В ночь с 6 на 7 августа в американском городе Балтимор под эгидой Soccer Champions Tour прошел товарищеский матч европейских топ-грандов.
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Испанская «Барселона» и итальянский «Милан» в игровое время разошлись миром (2:2), а по пенальти выиграли россонери (пен. 4:3).
В начале матча дважды забил Милан – отличились Лука Йович и Кристиан Пулишич. А затем для каталонского клуба дубль оформил Роберт Левандовски и сравнял счет (2:2).
Soccer Champions Tour. 7 августа, Балтимор (США)
Барселона (Испания) – Милан (Италия) – 2:2 (пен. 3:4)
Голы: Левандовски, 22, 58 – Йович, 10, Пулишич, 15
Видеообзор матча:
События матча
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