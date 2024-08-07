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Товарищеские матчи
Барселона
07.08.2024 02:30 – FT 2 : 2
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 августа 2024, 12:08 |
519
0

Барселона – Милан – 2:2 (пен. 3:4). Кто мазал в серии? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча турнира Soccer Champions Tour

07 августа 2024, 12:08 |
519
0
Барселона – Милан – 2:2 (пен. 3:4). Кто мазал в серии? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 6 на 7 августа в американском городе Балтимор под эгидой Soccer Champions Tour прошел товарищеский матч европейских топ-грандов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испанская «Барселона» и итальянский «Милан» в игровое время разошлись миром (2:2), а по пенальти выиграли россонери (пен. 4:3).

В начале матча дважды забил Милан – отличились Лука Йович и Кристиан Пулишич. А затем для каталонского клуба дубль оформил Роберт Левандовски и сравнял счет (2:2).

Soccer Champions Tour. 7 августа, Балтимор (США)

Барселона (Испания) – Милан (Италия) – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Левандовски, 22, 58 – Йович, 10, Пулишич, 15

Видеообзор матча:

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Kevin Zeroli (Милан).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Ясин Адли (Милан).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Vitor Roque (Барселона).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Antonio Fernandez (Барселона).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Marc Bernal (Барселона).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Ноа Окафор (Милан).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Давиде Калабриа (Милан).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Йович (Милан).
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серия пенальти Барселона Милан видео голов и обзор товарищеские матчи Soccer Champions Tour Роберт Левандовски Лука Йович Кристиан Пулишич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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