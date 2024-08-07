В ночь с 6 на 7 августа в американском городе Балтимор под эгидой Soccer Champions Tour прошел товарищеский матч европейских топ-грандов.

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Испанская «Барселона» и итальянский «Милан» в игровое время разошлись миром (2:2), а по пенальти выиграли россонери (пен. 4:3).

В начале матча дважды забил Милан – отличились Лука Йович и Кристиан Пулишич. А затем для каталонского клуба дубль оформил Роберт Левандовски и сравнял счет (2:2).

Soccer Champions Tour. 7 августа, Балтимор (США)

Барселона (Испания) – Милан (Италия) – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Левандовски, 22, 58 – Йович, 10, Пулишич, 15

Видеообзор матча: