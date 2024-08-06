Плюшевые мишки для Динамо. Что представляет собой шотландский Рейнджерс

Вице-чемпион Украины «Динамо» совершенно блестяще стартовало в сезоне-2024/25 Лиги чемпионов. Во втором раунде квалификации «бело-синие» не заметили сербский «Партизан», который по сумме двух встреч буквально стерли в порошок – 9:2 (6:2, 3:0). Теперь подопечным Александра Шовковского предстоит сыграть против вице-чемпиона Шотландии «Рейнджерс» – соперника отнюдь непростого, однако абсолютно точно не непреодолимого.

Именно о «Рейнджерс» и пойдет речь в рамках данного материала…

Национальный рекордсмен на излете

«Рейнджерс» шотландский профессиональный футбольный клуб из города Глазго, основанный в 1872 году. Помимо того, что «плюшевые мишки» (одно из прозвищ этого коллектива) являются одним из старейших футбольных клубов своей страны, они еще и наряду с «Селтиком» составляют пару национальных грандов, которые исторически могут похвастаться тотальным доминированием в чемпионате Шотландии.

На счету «Рейнджерс» 55 побед в национальном чемпионате, однако в последние годы (а точнее – даже десятилетия!) к этому абсолютно рекордному показателю «плюшевых мишек» семимильными шагами приближается «Селтик». В настоящий момент на счету «кельтов» уже 54 чемпионства, причем за последние тринадцать лет «Селтик» становился чемпионом страны двенадцать раз, а главным «достижением» ближайшего соперника «Динамо» по Лиге чемпионов является победа в сезоне-2020/21, которой «Рейнджерс» не позволил «кельтам» стать первой шотландской командой, выигрывавшей национальный чемпионат десять раз (или более) кряду. Да, вот такая в Шотландии интрига – при тотальном доминировании одного из клубов в какой-то исторический период другому гранду только и остается, что вовремя «останавливать» соперника, чтобы тот не пошел на двузначное количество титулов подряд.

Getty Images/Global Images Ukraine. «Рейнджерс» – чемпион Шотландии-2020/21

Справедливости ради, стоит отмечать, что в последние почти полтора десятилетия «Рейнджерс» перестал являться серьезным конкурентом для «Селтик» в борьбе за чемпионство из-за финансовых проблем. В сезоне-2012/13 «плюшевые мишки» из-за громадного долга (речь шла о сумме около 100 миллионов евро) были исключены из числа участников элитарного дивизиона шотландского чемпионата. «Рейнджерс» переродился, прошел через процесс «очищения» и заявился для участия в четвертый по силе дивизион, откуда последовательно пробивался наверх, чтобы в сезоне-2016/17 вновь оказаться в шотландском Премьершипе.

Собственно говоря, сейчас именно «Селтик» является главной силой шотландского клубного футбола, а «Рейнджерс», несмотря на мимолетный и во многом волевой чемпионский успех в сезоне-2020/21 (к слову, то «золото» команда добыла под руководством Стивена Джеррарда, который сразу же отбыл на повышение – в «Астон Виллу», а в настоящий момент работает с саудовским «Аль-Иттифаком») находится своего рода на излете своего статуса национального рекордсмена. Мало кто сомневается, что уже по итогам сезона-2024/25 «кельты» догонят «плюшевых мишек» по числу завоеванных чемпионств в Шотландии за всю историю.

Минувший сезон и квалификация в Лигу чемпионов

Как уже упоминалось, «Рейнджерс» является действующим вице-чемпионом Шотландии. В тамошнем Премьершипе-2023/24 «плюшевые мишки» проиграли борьбу за «золото» извечным оппонентам из «Селтика» (на финише «кельты» опередили «Рейнджерс» на восемь очков), однако значительно опередили «Хартс», «Килмарнок» и «Сент-Миррен», которые также завоевали путевки в еврокубки.

Второе место в шотландском Премьершипе по итогам минувшего сезона позволило «Рейнджерс» получить путевку сразу в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, где «плюшевые мишки» в рамках жеребьевки Пути представителей лиг получили в соперники «Динамо». Иными словами, для «Рейнджерс» соперничество с командой Александра Шовковского станет стартом в еврокубковой кампании в рамках сезона-2024/25.

Главный тренер

Возглавляет «Рейнджерс» 50-летний бельгийский специалист Филипп Клеман. На своей должности он находится с октября минувшего года, а потому еще не провел ни одного полноценного сезона во главе «плюшевых мишек». Минувшей осенью руководству «Рейнджерс» пришлось прибегать к экстренной замене на тренерском мостике первой команды, уволив оттуда Майкла Билла, под руководством которого глазгианцы неожиданно потерпели аж три поражения в стартовых семи матчах национального чемпионата. Уже в декабре 2023-го Билл, к слову, получил назначение в «Сандерленд», но там ему задержаться не удалось, и он был уволен в феврале нынешнего года.

Под руководством Клемана «Рейнджерс» в минувшем сезоне шотландского чемпионата сыграл 30 поединков, в которых добыл 22 победы при 4 ничьих и 4 поражениях. Кроме того, бельгиец помог «плюшевым мишкам» выйти из группы Лиги Европы, причем с первого места (шотландцы обошли чешскую «Спарту», испанский «Бетис» и кипрский «Арис»), но уже в 1/8 финала его подопечные все-таки выбыли, уступив «Бенфике» (2:2, 0:1).

Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Клеман

Неплохо проявил себя «Рейнджерс» под руководством Клемана и в кубковых турнирах. В Кубке Шотландии «плюшевые мишки» дошли до финала, где минимально уступили «Селтику» (0:1), а вот Кубок шотландской лиги подопечным бельгийца удалось выиграть, одолев в решающем матче «Абердин» со счетом 1:0.

Свой тренерский путь Филипп Клеман начинал в 2011 году в юношеских командах «Брюгге». Впоследствии был исполняющим обязанности и ассистентом главного тренера «черно-синих», а после начал самостоятельный путь, возглавив «Васланд-Беверен». В 2017-м Клемана позвали работать в «Генк», который он уже через два года сделал чемпионом, получив приглашение от «Брюгге». С «черно-синими» Филипп два сезона кряду выигрывал «золото», а в январе 2022-го соблазнился приглашением от «Монако». Во Франции Клеман провел полтора сезона, но успехов не добился и летом минувшего года был отправлен в отставку, а спустя несколько месяцев получил предложение возглавить «Рейнджерс».

Интересно, что Клеман ранее уже играл против «Динамо». В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов-2019/20 «Брюгге», которым тогда руководил Филипп, по сумме двух матчей одолел киевлян (3:3, 1:0), главным тренером которых в то время являлся белорус Александр Хацкевич. По сути, тогда Клеман и его «Брюгге» стали своего рода могильщиками для тренерского штаба Хацкевича, ведь после вылета от бельгийцев руководство «Динамо» отправило белоруса в отставку вместе со всеми его помощниками.

Известные игроки

В нынешнем составе «Рейнджерс» нет звезд первой величины или приближенных к ним футболистов. Однако ряд весьма известных личностей, как минимум для болельщиков, которые стараются внимательно следить за топовыми европейскими лигами, в стане «плюшевых мишек» присутствует. Речь, прежде всего, о 31-летнем голкипере Джеке Батленде («Бирмингем», «Сток Сити», «Кристал Пэлас», резервист «Манчестер Юнайтед», на счету которого также 9 матчей за сборную Англии), 28-летнем центрбеке Бене Дэвисе (в «Рейнджерс» перешел из «Ливерпуля», где за полтора года не сыграл ни одного официального матча), 30-летнем вингере Томе Лоуренсе (воспитанник «Манчестер Юнайтед», вдоволь поигравший за «Дерби», а также имеющий на счету 23 матча за сборную Уэльса), 26-летнем вингере Вацлаве Черны (воспитанник «Аякса», выступающий ныне за «Рейнджерс» на правах аренды из «Вольфсбурга»), а также 23-летнем вингере Рабби Матондо (воспитанник «Манчестер Сити», поигравший за «Шальке», «Сток Сити» и «Серкль Брюгге»).

Самым ценным игроком нынешнего состава «Рейнджерс», если опираться на оценки портала Transfermarkt, является 26-летний атакующий полузащитник Тодд Кантвелл. Этот футболист является воспитанником академии «Норвича», за первую команду которого сыграл 129 матчей (14 голов, 12 ассистов), из которых 45 – в рамках английской Премьер-лиги. В январе 2023-го Кантвелл за 1,7 миллиона евро перешел в «Рейнджерс», где имеет стабильное место в основном составе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Тавернье

А вот лидером современного «Рейнджерс» является 32-летний Джеймс Тавернье. Он выступает на позиции правого защитника и также имеет в стане «плюшевых мишек» капитанскую повязку. Тавернье является воспитанником академии «Ньюкасла», но в стане «сорок» он сыграл лишь 8 поединков, и преимущественно бродил по арендам, пока в 2014-м не был продан за 100 тысяч евро в «Уиган». Именно оттуда в июле 2015-го за 250 тысяч евро Джеймс и переехал в «Рейнджерс». С тех пор на его счету 461 матч, 125 забитых мячей и 129 результативных передач. Эта статистика просто обязывает тренерский штаб и футболистов «Динамо» обратить особое внимание на Тавернье и сделать все возможное на поле, чтобы нейтрализовать лучшие качества этого исполнителя.

Результаты спаррингов и на старте сезона

Летняя подготовка, как минимум с точки зрения результатов спаррингов, выдалась не самой удачной для «Рейнджерс». Подопечные Клемана сыграли четыре товарищеских матча, в трех из которых потерпели поражения, а в одном сподобились вырвать ничью. Что правда, соперники у шотландцев были более чем серьезные – «Аякс» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (0:2), «Бирмингем» (1:2) и «Унион» Берлин (4:4).

Безусловно, судить о силе команды по ее летним спаррингам не стоит, однако определенные проблемы у «Рейнджерс», очевидно, все-таки присутствуют. Иначе в первом официальном матче сезона «плюшевые мишки» не потеряли бы очки в Премьершипе против «Хартса» (0:0). Даже если делать скидку на то, что это был матч против «бронзовой» команды минувшего первенства, да еще и выездной, все равно команда Клемана не впечатлила. «Рейнджерс» больше контролировал мяч (63% против 37%), однако в разы реже бил по воротам соперника (9 против 19) и в целом не показал себя с лучшей стороны ни в единоборствах (только 42% выигранных), ни в технике (только 39% успешного дриблинга).

Украинский след

«Рейнджерс» является хорошим знакомым для украинских болельщиков со стажем. Здесь ранее играли два наших соотечественника, причем оба экс-«динамовцы» – Алексей Михайличенко и Олег Кузнецов. Оба, во многом из-за травм, не сумели проявить все свои наилучшие качества на «Айброксе», однако Михайличенко стал в стане «плюшевых мишек» пятикратным чемпионом Шотландии, а Кузнецов имеет в активе четыре «золота» тамошнего элитарного дивизиона.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Алексей Михайличенко

Кузнецов покинул «Рейнджерс» в 1994-м, отбыв в «Маккаби» из Хайфы, а затем вернулся в Украину и завершил карьеру в 1995-м в «ЦСКА-Борисфен», а вот Михайличенко повесил бутсы на гвоздь в 1996-м именно в рядах «плюшевых мишек».

Даты матчей

Первый матч между «Динамо» и «Рейнджерс» состоится сегодня, 6 августа, в Польше на «Арене Люблин» и является номинально домашним для украинской команды. Его начало – в 21:00.

Ответная игра пройдет уже через неделю, 13 августа, в Глазго на «Хэмпден Парк». Начало – в 21:45.