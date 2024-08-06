ВИДЕО. Тымчик вернулся. Динамо провело тренировку перед матчем с Рейнджерс
Команды встретятся в матче 3-го раунда Лиги чемпионов в польском Люблине
Киевское «Динамо» накануне важного матча против клуба «Рейнджерс» провело открытую тренировку.
6 августа в 21:00 по Киеву пройдет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» Киев и шотландский «Рейнджерс».
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Команды встретятся в польском городе Люблин на Арене Люблин. Ответный матч между этими командами пройдет 13 августа в шотландском Глазго.
Киевское «Динамо» под руководством Александра Шовковского провело открытую тренировку накануне поединка с шотландским «Рейнджерсом».
В общую группу киевлян вернулся защитник Александр Тымчик, который восстановился после травмы.
ВИДЕО. Тымчик вернулся. Динамо провело тренировку перед матчем с Рейнджерс
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