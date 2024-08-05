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Лига чемпионов
05 августа 2024, 23:59 | Обновлено 06 августа 2024, 00:26
241
0

ШОВКОВСКИЙ: «Рейнджерс имеет большую историю. Они играют в быстрый футбол»

Главный тренер «Динамо» дал пресс-конференцию перед первым Лиги чемпионов

05 августа 2024, 23:59 | Обновлено 06 августа 2024, 00:26
241
0
ШОВКОВСКИЙ: «Рейнджерс имеет большую историю. Они играют в быстрый футбол»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер Динамо Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Рейнджерс, который состоится в польском Люблине 6 августа.

– Чего вы ожидаете от матча с «Рейнджерсом»? И кто в составе соперника может быть наиболее опасен?

– Прежде всего, поздравляю вас всех в Польше. К сожалению, это не наша домашняя арена, но вы все знаете, какая ситуация в нашей стране, где идет война, и мы вынуждены проводить домашние матчи в Люблине. Поэтому хочу поблагодарить этот город, его жителей, которые нас принимают и делают все возможное, чтобы мы чувствовали себя как дома.

Безусловно, команда, против которой нам предстоит сыграть в 3 квалификационном раунде Лиги чемпионов, имеет большую историю. И хотя в последние десятилетия у «Рейнджерс» были определенные проблемы, клуб смог подняться, вернуться в высший дивизион, стали чемпионами, завоевали Кубок Шотландии и Кубок лиги, и сейчас находятся на пути возвращения тех славных традиций, которые есть у этого клуба. Мы с большим нетерпением ждем этого противостояния для того, чтобы встретились две разные культуры футбола. Со своей стороны постараемся проявить свои лучшие качества. Но при этом изучали нашего соперника, и можем ожидать угрозы как от прекрасно действующих на завершающей стадии форвардов, так и от активных фланговых игроков. Команда опытная, амбициозная, играет в очень быстрый футбол. Так что нас ждет интересное противостояние.

– Насколько тяжело играть домашние матчи за границей, а именно в Польше? Чувствуете ли вы, что представляете украинский народ?

– Знаете, третий год идет полномасштабная война в нашей стране, уже 10 лет, как она в целом продолжается у нас. Безусловно, это слишком много негатива, эмоций, избавиться от которых просто так невозможно. Они все равно остаются в нашей жизни и, вероятно, останутся навсегда. С другой стороны, мы имеем возможность дарить положительные эмоции поклонникам футбола, тем людям, которые защищают наши границы, наши дома, делают все возможное, чтобы футбол как искусство в нашей стране не исчез. Мы со своей стороны хотим дарить приятные эмоции, потому что сейчас их действительно не хватает. И Олимпиада, которая проходит сейчас в Париже, выступления наших олимпийцев, медали, которые они завоевывают – все это добавляет веры, что, несмотря на все эти невзгоды, несмотря на продолжающуюся в нашей стране войну, мы сможем пройти через этот этап, преодолеть это, выстоять и победить. И для нас очень важно дарить всем эту поддержку, мы не отделяем себя от Украины и украинцев. Работаем и делаем все зависящее от нас, чтобы показывать, что, несмотря ни на что, мы будем готовы отстаивать свое право на футбольном поле в рамках Fair Play, бороться и стремиться к победе.

– Что с Дячуком, каково его состояние? И как чувствует себя Тымчик?

К сожалению, Максим сейчас находится в больнице в Варшаве. Наверное, сейчас ему уже начать делать необходимую операцию, поэтому мы переживаем за него и желаем скорейшего восстановления. Тимчик уже присоединился к команде, начал тренироваться в общей группе, но, безусловно, ему нужно время, чтобы набрать лучшие кондиции.

– В двух матчах с «Партизаном» было забито много мячей, так же в прошлом сезоне «Динамо» много забивало. Ожидаете, что дальше так же будет?

– Безусловно (улыбается). Мы работаем над этим, делаем много упражнений на развитие голевого чутья у игроков, но должно быть готовым – нужно на футбольном поле уметь реализовать весь свой потенциал, который есть у каждого игрока и команды в целом.

Мы много общаемся с игроками, многое указываем на тактические моменты, разбираем игровые моменты. Всегда есть возможность улучшить нашу игру. Но я всегда говорю своим игрокам, что неважно, где они очутились сейчас. Важно, что вы делаете для этого, какой объем работы выполнили, какие усилия потратили. Важно отслеживать, не где вы сейчас, а что вы сделали ради этого. Если вы научитесь отслеживать именно это, тогда прогрессироватье каждый день и никогда не будете останавливаться в своем развитии как лично каждый, так и команда в целом.

Готовясь к любому противостоянию, мы смотрим прямо на тот момент, как команда играла последние матчи, кто из игроков присоединился к команде, кто выходил на замену, как они взаимодействуют на поле. Я не смотрю на то, играли мы против кого или нет – это не имеет никакого значения. Для меня важно, в каком состоянии находится моя команда, и распознать, как и за счет чего действует команда соперника, исходя из чего готовиться непосредственно к предстоящей игре.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Александр Шовковский Лига чемпионов пресс-конференция Динамо - Рейнджерс
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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