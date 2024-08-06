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  4. Довбика и игроков на 100 млн мало. Тренер Ромы хочет еще новичков
Италия
06 августа 2024, 16:28 |
1098
0

Довбика и игроков на 100 млн мало. Тренер Ромы хочет еще новичков

Де Росси ждет новых игроков

06 августа 2024, 16:28 |
1098
0
Довбика и игроков на 100 млн мало. Тренер Ромы хочет еще новичков
ФК Рома

Тренер «Ромы» Даниэле Де Росси рассчитывает, что до старта сезона клуб оформит еще несколько новичков, чтобы в новом чемпионате бороться за топ-позиции.

«Я очень терпеливый, самый терпеливый в этом клубе. Потому что я знаю, что должно получиться из этого проекта. И руководство клуба готово делать правильные вещи на трансферном рынке».

«Уверен, будут еще новички», – сказал Де Росси.

Кроме украинца Артема Довбика, за которого отдали 35-40 миллионов евро, римляне подписали вингера Матиаса Суле за 26 миллионов, хавбека Энцо Ли Фее за 23 миллиона, а также защитников Анхелиньо и Самуэля Даля за 5 и 4 миллиона соответственно.

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Артем Довбик Рома Рим Даниэле Де Росси чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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