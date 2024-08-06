Довбика и игроков на 100 млн мало. Тренер Ромы хочет еще новичков
Де Росси ждет новых игроков
Тренер «Ромы» Даниэле Де Росси рассчитывает, что до старта сезона клуб оформит еще несколько новичков, чтобы в новом чемпионате бороться за топ-позиции.
«Я очень терпеливый, самый терпеливый в этом клубе. Потому что я знаю, что должно получиться из этого проекта. И руководство клуба готово делать правильные вещи на трансферном рынке».
«Уверен, будут еще новички», – сказал Де Росси.
Кроме украинца Артема Довбика, за которого отдали 35-40 миллионов евро, римляне подписали вингера Матиаса Суле за 26 миллионов, хавбека Энцо Ли Фее за 23 миллиона, а также защитников Анхелиньо и Самуэля Даля за 5 и 4 миллиона соответственно.
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