Довбика и игроков на 100 млн мало. Тренер Ромы хочет еще новичков

Тренер «Ромы» Даниэле Де Росси рассчитывает, что до старта сезона клуб оформит еще несколько новичков, чтобы в новом чемпионате бороться за топ-позиции.

«Я очень терпеливый, самый терпеливый в этом клубе. Потому что я знаю, что должно получиться из этого проекта. И руководство клуба готово делать правильные вещи на трансферном рынке».

«Уверен, будут еще новички», – сказал Де Росси.

Кроме украинца Артема Довбика, за которого отдали 35-40 миллионов евро, римляне подписали вингера Матиаса Суле за 26 миллионов, хавбека Энцо Ли Фее за 23 миллиона, а также защитников Анхелиньо и Самуэля Даля за 5 и 4 миллиона соответственно.