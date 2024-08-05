И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024

Сегодня, 5 августа, продолжаются летние Олимпийские игры 2024 в Париже.

Состоялся первый полуфинальный матч футбольного турнира среди мужчин. На стадион «Оранж Велодром» в Марселе вышли олимпийские сборные Марокко и Испании.

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Счет в матче отрыли марокканцы, автором гола стал Суфьян Рахими, который забивает в каждом матче на Олимпиаде. Сравнял счет на 66-й минуте испанский полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес. Вывел Красную фурию вперед на 85-й минуте Хуанлу Санчес. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу испанцев.

Для Испании это уже третий финал крупного футбольного турнира за последний месяц. Ранее испанцы торжествовали на Евро-2024 и на юношеском ЧЕ U-19.

В 22:00 стартует второй полуфинальный матч – хозяева турнира французы сыграют против Египта. Марокко сыграет матч за бронзовые награды

Олимпийские игры. Футбольный турнир, 1/2 финала (мужчины).

Марокко U-23 – Испания U-23 – 1:2

Голы: Рахими, 37 (пен) – Лопес, 66, Санчес, 85.

Сетка мужского футбольного турнира ОИ-2024

🏁 ¡¡𝗣𝗜𝗜𝗜, 𝗣𝗜𝗜𝗜..... 𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜!!



¡La selección remonta el partido contra Marruecos y luchará por el oro olímpico!



🇲🇦🆚🇪🇸 | 1-2 | Final.



📺 @La1_tve y @Eurosport_ES#UnSueñoCompartido | #Paris2024 pic.twitter.com/fL4kqjE8w4 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 5, 2024