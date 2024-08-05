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Олимпийский футбольный турнир
Марокко U23
05.08.2024 19:00 – FT 1 : 2
Испания U23
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Футбол
05 августа 2024, 21:09 | Обновлено 05 августа 2024, 21:17
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И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024

Испания сумела одержать волевую победу против Марокко

05 августа 2024, 21:09 | Обновлено 05 августа 2024, 21:17
1116
0
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 5 августа, продолжаются летние Олимпийские игры 2024 в Париже.

Состоялся первый полуфинальный матч футбольного турнира среди мужчин. На стадион «Оранж Велодром» в Марселе вышли олимпийские сборные Марокко и Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Счет в матче отрыли марокканцы, автором гола стал Суфьян Рахими, который забивает в каждом матче на Олимпиаде. Сравнял счет на 66-й минуте испанский полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес. Вывел Красную фурию вперед на 85-й минуте Хуанлу Санчес. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу испанцев.

Для Испании это уже третий финал крупного футбольного турнира за последний месяц. Ранее испанцы торжествовали на Евро-2024 и на юношеском ЧЕ U-19.

В 22:00 стартует второй полуфинальный матч – хозяева турнира французы сыграют против Египта. Марокко сыграет матч за бронзовые награды

Олимпийские игры. Футбольный турнир, 1/2 финала (мужчины).

Марокко U-23 – Испания U-23 – 1:2

Голы: Рахими, 37 (пен) – Лопес, 66, Санчес, 85.

Сетка мужского футбольного турнира ОИ-2024

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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