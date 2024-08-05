И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
Испания сумела одержать волевую победу против Марокко
Сегодня, 5 августа, продолжаются летние Олимпийские игры 2024 в Париже.
Состоялся первый полуфинальный матч футбольного турнира среди мужчин. На стадион «Оранж Велодром» в Марселе вышли олимпийские сборные Марокко и Испании.
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Счет в матче отрыли марокканцы, автором гола стал Суфьян Рахими, который забивает в каждом матче на Олимпиаде. Сравнял счет на 66-й минуте испанский полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес. Вывел Красную фурию вперед на 85-й минуте Хуанлу Санчес. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу испанцев.
Для Испании это уже третий финал крупного футбольного турнира за последний месяц. Ранее испанцы торжествовали на Евро-2024 и на юношеском ЧЕ U-19.
В 22:00 стартует второй полуфинальный матч – хозяева турнира французы сыграют против Египта. Марокко сыграет матч за бронзовые награды
Олимпийские игры. Футбольный турнир, 1/2 финала (мужчины).
Марокко U-23 – Испания U-23 – 1:2
Голы: Рахими, 37 (пен) – Лопес, 66, Санчес, 85.
Сетка мужского футбольного турнира ОИ-2024
🏁 ¡¡𝗣𝗜𝗜𝗜, 𝗣𝗜𝗜𝗜..... 𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜!!— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 5, 2024
¡La selección remonta el partido contra Marruecos y luchará por el oro olímpico!
🇲🇦🆚🇪🇸 | 1-2 | Final.
📺 @La1_tve y @Eurosport_ES#UnSueñoCompartido | #Paris2024 pic.twitter.com/fL4kqjE8w4
Familia, ya podemos gritarlo bien alto:— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 5, 2024
🙌 ¡¡𝗘𝘀𝗽𝗮𝗻̃𝗮 𝗹𝘂𝗰𝗵𝗮𝗿𝗮́ 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗼𝗿𝗼 𝗼𝗹𝗶́𝗺𝗽𝗶𝗰𝗼!! 🙌#UnSueñoCompartido | #Paris2024 pic.twitter.com/BOeSrRpWsl
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