Марокко U23

5 августа на «Стад Велодром» пройдет матч полуфинала футбольного турнира Олимпиады, в котором сборная Марокко встретится со сборной Испании. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Марокко U-23

Команда прошла на турнир, выиграв молодежный Кубок Африканских Наций. Но это был домашний розыгрыш, и его результаты воспринимали с оговорками. Все сомнения насчет потенциала атласских львят были сняты уже после первого тура на Олимпиаде. Да, прежде всего, поединок с Аргентиной запомнится выбеганием болельщиков на поле. А у соперника отобрали уравнивающий гол после вмешательства VAR. Но все равно итоговый счет был сенсационным, 2:1 в пользу аутсайдера пары. Потом, правда, африканцы в большинстве не только не дожали игравших в меньшинстве украинцев - наоборот, Краснопир на 98-й принес победу желто-синим. Но ничего, ожидаемо обыграв аутсайдера квартета, Ирак (3:0), подопечные Сектиуи вышли в плей-офф. А уже там устроили разгром США, с 4-мя безответными голами.

Испания U-23

Сборная в прошлом году дошла до финала молодежного Евро. Там, правда, подопечные Санти Дении так и не стали чемпионами - Англия победила, выиграв решающий матч. Но и серебро обеспечило право полететь на Олимпиаду. Там в группе фуриоса не имела серьезных проблем. Да, было поражение, Египту. Но это было в третьем туре, когда команда, как часто бывает, валяет дурака дублерами. До этого справились с парой аутсайдеров квартета, узбеками (2:1) и Доминиканской Республикой (3:1). Да, пропущенные от андердогов настораживали. Но лучший, пока что, матч провели испанцы в четвертьфинале, с безусловно сильной Японией, выиграв 3:0 - Фермин Лопес сделал дубль, а довел счет до разгромного другой футболист с опытом выступлений за национальную сборную - Абель Руис.

Статистика личных встреч

На Олимпиаде-2000 испанцы выиграли 2:0. А через 12 лет на групповом этапе была нулевая ничья.

Прогноз

GGBET считает, что испанцам будет непросто, но они должны выигрывать. Согласимся и поставим на победу номинальных гостей (коэффициент - 2,05).