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Испания
06 августа 2024, 16:10 | Обновлено 06 августа 2024, 16:37
1014
0

Here we go от Романо. Дани Ольмо переходит в Барселону

Известный инсайдер подтвердил эту информацию

06 августа 2024, 16:10 | Обновлено 06 августа 2024, 16:37
1014
0
Here we go от Романо. Дани Ольмо переходит в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Испанский полузащитник Дани Ольмо переходит в каталонскую «Барселону».

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, сделка почти завершена. Достигнуто устное соглашение после ключевой беседы спортивного директора каталонцев в Лейпциге.

Сумма трансфера составит €55 млн и €7 млн в виде дополнительных выплат, основная часть которых будет трудно достижима.

Сам игрок, в свою очередь, хотел перейти в «Барселону» и согласился на 6-летний контракт, действующий до июня 2030 года.

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Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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