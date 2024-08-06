Here we go от Романо. Дани Ольмо переходит в Барселону

Испанский полузащитник Дани Ольмо переходит в каталонскую «Барселону».

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, сделка почти завершена. Достигнуто устное соглашение после ключевой беседы спортивного директора каталонцев в Лейпциге.

Сумма трансфера составит €55 млн и €7 млн в виде дополнительных выплат, основная часть которых будет трудно достижима.

Сам игрок, в свою очередь, хотел перейти в «Барселону» и согласился на 6-летний контракт, действующий до июня 2030 года.