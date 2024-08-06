Here we go от Романо. Дани Ольмо переходит в Барселону
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Испанский полузащитник Дани Ольмо переходит в каталонскую «Барселону».
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, сделка почти завершена. Достигнуто устное соглашение после ключевой беседы спортивного директора каталонцев в Лейпциге.
Сумма трансфера составит €55 млн и €7 млн в виде дополнительных выплат, основная часть которых будет трудно достижима.
Сам игрок, в свою очередь, хотел перейти в «Барселону» и согласился на 6-летний контракт, действующий до июня 2030 года.
🚨🔵🔴 EXCL: Dani Olmo to Barça, here we go! Verbal agreement in place after key mission in Leipzig for Barça director Deco.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024
€55m guaranteed package plus €7m in add-ons, main part difficult to reach.
Olmo agreed on six year deal valid until June 2030 and he wanted Barça move. pic.twitter.com/Y3aZHyf9iF
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