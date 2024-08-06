Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира
Первое место в рейтинге занял легендарный Пеле
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира.
Первую позицию в рейтинге занимает Пеле. Легендарный бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды побеждал на мировом первенстве.
Вторую и третью позиции рейтинга занимают два аргентинца – Лионель Месси и Диего Марадона.
На четвертой позиции разместился лучший бомбардир в истории ЧМ Мирослав Клозе, а двукратный победитель турнира бразилец Роналду замкнул топ-5.
В десятку рейтинга также попали Зидан, Мбаппе, Эусебиу, Бекенбауэр и Гарринча. Португальский голеадор Криштиану Роналду в рейтинг не попал.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших игроков в истории ЧМ:
- Пеле
- Лионель Месси
- Диего Марадона
- Мирослав Клозе
- Роналдо
- Зинедин Зидан
- Килиан Мбаппе
- Эусебиу
- Франц Беккенбауэр
- Гарринча
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