Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира.

Первую позицию в рейтинге занимает Пеле. Легендарный бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды побеждал на мировом первенстве.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают два аргентинца – Лионель Месси и Диего Марадона.

На четвертой позиции разместился лучший бомбардир в истории ЧМ Мирослав Клозе, а двукратный победитель турнира бразилец Роналду замкнул топ-5.

В десятку рейтинга также попали Зидан, Мбаппе, Эусебиу, Бекенбауэр и Гарринча. Португальский голеадор Криштиану Роналду в рейтинг не попал.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших игроков в истории ЧМ: