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  4. Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира
Чемпионат мира
06 августа 2024, 01:01 |
464
0

Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира

Первое место в рейтинге занял легендарный Пеле

06 августа 2024, 01:01 |
464
0
Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира.

Первую позицию в рейтинге занимает Пеле. Легендарный бразилец является единственным в истории футболистом, который трижды побеждал на мировом первенстве.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают два аргентинца – Лионель Месси и Диего Марадона.

На четвертой позиции разместился лучший бомбардир в истории ЧМ Мирослав Клозе, а двукратный победитель турнира бразилец Роналду замкнул топ-5.

В десятку рейтинга также попали Зидан, Мбаппе, Эусебиу, Бекенбауэр и Гарринча. Португальский голеадор Криштиану Роналду в рейтинг не попал.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших игроков в истории ЧМ:

  1. Пеле
  2. Лионель Месси
  3. Диего Марадона
  4. Мирослав Клозе
  5. Роналдо
  6. Зинедин Зидан
  7. Килиан Мбаппе
  8. Эусебиу
  9. Франц Беккенбауэр
  10. Гарринча

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Диего Марадона Мирослав Клозе Франц Беккенбауэр Гарринча Роналдо рейтинг Криштиану Роналду чемпионат мира по футболу Пеле Лионель Месси Зинедин Зидан Эйсебио лучший игрок Килиан Мбаппе GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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