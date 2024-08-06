Тренер Челси недоволен правилами АПЛ: «Мы вынуждены продавать игроков»

Наставник «Челси» Энцо Мареска недоволен правилами фэйр-плей в АПЛ, которые сделали более выгодной продажу своих воспитанников, что учитывается в финансовом регулировании Премьер-лиги.

«Это проблема не «Челси», это проблема АПЛ. И мы вынуждены продавать выпускников нашей академии из-за этих правил. У нас нет желания продавать своих воспитанников, но правила АПЛ нас к этому толкают».

«А хочется, чтобы были игроки, которые в родном клубе провели 20 лет. Если АПЛ хочет защитить воспитанников клубов, то нужно менять правила», – сказал Мареска.

Сейчас Синие близки к продаже своего воспитанника Конора Галлахера.