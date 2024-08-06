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  4. Тренер Челси недоволен правилами АПЛ: «Мы вынуждены продавать игроков»
Англия
06 августа 2024, 17:30 |
952
3

Тренер Челси недоволен правилами АПЛ: «Мы вынуждены продавать игроков»

Мареска может остаться без Галлахера

06 августа 2024, 17:30 |
952
3
Тренер Челси недоволен правилами АПЛ: «Мы вынуждены продавать игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

Наставник «Челси» Энцо Мареска недоволен правилами фэйр-плей в АПЛ, которые сделали более выгодной продажу своих воспитанников, что учитывается в финансовом регулировании Премьер-лиги.

«Это проблема не «Челси», это проблема АПЛ. И мы вынуждены продавать выпускников нашей академии из-за этих правил. У нас нет желания продавать своих воспитанников, но правила АПЛ нас к этому толкают».

«А хочется, чтобы были игроки, которые в родном клубе провели 20 лет. Если АПЛ хочет защитить воспитанников клубов, то нужно менять правила», – сказал Мареска.

Сейчас Синие близки к продаже своего воспитанника Конора Галлахера.

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Конор Галлахер Челси Энцо Мареска Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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ALKOSruLKA
Хай спробує Зорю потренувати чи Чорноморець, нещасний...
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+2
Falko
А що це за правило?
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0
easterly
Так продайте вялікого мурзіка і Галлахер залишиться)
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-2
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