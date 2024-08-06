Звезда Евро-2024, за которым охотилась Барселона отказал каталонцам

Стало известно в каком клубе продолжит карьеру испанский вингер Нико Уильямс.

Последнее время различные источники сообщали, что Нико Уильямс останется в «Атлетик» Бильбао этим летом, несмотря на многочисленные предложения после Евро-2024. Однако продолжали циркулировать слухи о его возможном переходе в «ПСЖ», «Барселону» и другие клубы.

Все слухи оборвались сегодня с утра, когда сам футболист выступил с заявлением, которое клуб из Бильбао опубликовал в соцсетях:

«Я вернулся и с нетерпением жду начала сезона. Вперед, Атлетик!» – заявил вингер.

В минувшем сезоне Нико Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, забил 10 голов, сделал 24 ассиста.

Ранее стало известно, что звезда сборной Испании на Евро-2024 отказал ПСЖ.