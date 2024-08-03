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Испания
03 августа 2024, 10:12 | Обновлено 03 августа 2024, 10:24
357
0

Звезда сборной Испании на Евро-2024 отказал ПСЖ

Нико Уильямс думает над своим будущим

03 августа 2024, 10:12 | Обновлено 03 августа 2024, 10:24
357
0
Звезда сборной Испании на Евро-2024 отказал ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Вингер клуба «Атлетик» из Бильбао Нико Уильямс отказался от предложения французского «ПСЖ» о переходе.

Сообщается, что «ПСЖ» уверен, что отказ 22-летнего игрока означает то, что он не хочет уходить из своей нынешней команды. Впрочем, Уильямс по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны», которая грезит подписанием вингера сборной Испнаии, здорово проявившегося себя на Евро-2024.

В минувшем сезоне Нико Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, забил 10 голов, сделал 24 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Барселона» приостановила трансфер Уильямса.

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Нико Уильямс ПСЖ Атлетик Бильбао Ла Лига Лига 1 (Франция) трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 чемпионат Испании по футболу чемпионат Франции по футболу
Юрій Остроумов Источник: Sport.es
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