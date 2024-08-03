Звезда сборной Испании на Евро-2024 отказал ПСЖ
Нико Уильямс думает над своим будущим
Вингер клуба «Атлетик» из Бильбао Нико Уильямс отказался от предложения французского «ПСЖ» о переходе.
Сообщается, что «ПСЖ» уверен, что отказ 22-летнего игрока означает то, что он не хочет уходить из своей нынешней команды. Впрочем, Уильямс по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны», которая грезит подписанием вингера сборной Испнаии, здорово проявившегося себя на Евро-2024.
В минувшем сезоне Нико Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, забил 10 голов, сделал 24 ассиста.
Ранее сообщалось, что «Барселона» приостановила трансфер Уильямса.
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