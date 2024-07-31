Мегаперехода не будет. Барселона приостановила трансфер звезды Евро-2024

Испанская «Барселона» считает, что отдаляется от подписания вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

Каталонцы якобы приостановили переговоры по трансферу футболиста, который, как известно, был одной из звезд сборной Испании на победном для нее Евро-2024.

Сообщается, что переход Уильямса срывается из-за давления на игрока со стороны его семьи, а также клуба.

Вероятно, Уильямс решил остаться в «Атлетике» еще на один сезон. Впрочем, в «Барселоне» надеются, что Нико передумает и примет их предложение.

В прошлом сезоне Уильямс забил 8 голов и сделал 16 ассистов в 37 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что у «Барселоны» появился серьезный конкурент в борьбе за Нико Уильямса.