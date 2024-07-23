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Испания
23 июля 2024, 10:56 | Обновлено 23 июля 2024, 11:41
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0

У Барселоны появился серьезный конкурент в борьбе за одного из героев Евро

ПСЖ заинтересовался испанцем Нико Уильямсом

23 июля 2024, 10:56 | Обновлено 23 июля 2024, 11:41
445
0
У Барселоны появился серьезный конкурент в борьбе за одного из героев Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Парижский клуб ПСЖ связывался с агентом 22-летнего вингера сборной Испании и клуба Атлетик Бильбао Нико Уильямса.

Ранее неоднократно сообщалось, что Уильямс является одной из главных трансферных целей Барселоны, которую этим летом возглавил немец Ханси Флик. Сумма трансфера игрока, который стал одним из главных героев чемпионата Европы 2024, оценивается в 58 млн евро.

Впрочем, остается до конца неизвестной позиция клуба из Бильбао в отношении будущего Уильямса – продадут его или нет? Сообщается, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде ждет Нико из отпуска 12 августа, как ранее было условлено.

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Нико Уильямс трансферы Ла Лиги трансферы ПСЖ Барселона Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Football Espana
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