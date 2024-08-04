Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 20:39 | Обновлено 04 августа 2024, 21:07
1223
1

Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?

3 и 4 августа прошли матчи 1-го тура нового сезона Украинской Премьер-лиги.

04 августа 2024, 20:39 | Обновлено 04 августа 2024, 21:07
1223
1
Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
ФК Шахтер

3 и 4 августа прошли матчи 1-го тура нового сезона Украинской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По три очка взяли 4 команды – Шахтер Донецк, Заря Луганск, Кривбасс Кривой Рог и ЛНЗ Черкассы.

По разнице мячей лидером стал донецкий Шахтер – 3 очка (мячи 5–0).

В 1-м туре перенесены матчи: Александрия – Динамо Киев, Рух Львов – Полесье Житомир

⚽️ УПЛ. 1-й тур

🔹 3 августа (суббота)

  • 15:30. Верес Ровно – Карпаты Львов – 0:0
  • 18:00. Кривбасс Кривой Рог – Черноморец Одесса – 1:0

🔹 4 августа (воскресенье)

  • 13:00. ЛНЗ Черкассы – Левый Берег Киев – 1:0
  • 15:30. Ворскла Полтава – Шахтер Донецк – 0:5
  • 15:30. Оболонь Киев – Колос Ковалевка – 2:2
  • 18:00. Заря Луганск – Ингулец Петрово – 2:1

🔹 Перенесенные матчи

  • Александрия – Динамо Киев
  • Рух Львов – Полесье Житомир

🏆 Турнирная таблица УПЛ

По теме:
ДОЛГАНСКИЙ: «Дежавю с прошлым сезоном. Элементарные моменты – пенальти»
ПУШИЧ: «Отпустили игроков на Олимпиаду, учитывая положение вашей страны»
Заря – Ингулец – 2:1. Победный мяч Яцыка на 90+2 мин. Видео голов и обзор
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев статистические расклады
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холифилд назвал боксера современности, который опаснее Майка Тайсона
Бокс | 04 августа 2024, 07:58 6
Холифилд назвал боксера современности, который опаснее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера современности, который опаснее Майка Тайсона

Эвандер выделил Джервонту Дэвиса

Клуб французской Лиги 1 интересуется хавбеком Шахтера
Футбол | 04 августа 2024, 20:14 2
Клуб французской Лиги 1 интересуется хавбеком Шахтера
Клуб французской Лиги 1 интересуется хавбеком Шахтера

Дмитрия Крыськива изучают селекционеры «Монпелье»

Фаворитка заснула. История для Сент-Люсии. Кто взял золото в беге на 100 м?
Олимпийские игры | 03.08.2024, 23:55
Фаворитка заснула. История для Сент-Люсии. Кто взял золото в беге на 100 м?
Фаворитка заснула. История для Сент-Люсии. Кто взял золото в беге на 100 м?
Анонс Олимпиады на 4 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 04.08.2024, 09:23
Анонс Олимпиады на 4 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 4 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Карьерный Golden Slam. Известен победитель теннисного турнира на ОИ-2024
Олимпийские игры | 04.08.2024, 18:02
Карьерный Golden Slam. Известен победитель теннисного турнира на ОИ-2024
Карьерный Golden Slam. Известен победитель теннисного турнира на ОИ-2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Citrullus lanatus
Донбасс + Кривбасс.   Раздайте  медали!
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Баколе признался, кто его больше поразил в спаррингах: Усик или Фьюри
Баколе признался, кто его больше поразил в спаррингах: Усик или Фьюри
04.08.2024, 07:11 5
Бокс
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
03.08.2024, 08:24 1
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы
02.08.2024, 18:09 64
Футбол
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
03.08.2024, 00:55 6
Олимпийские игры
«Он устал!» Шакур Стивенсон рассказал, кто выиграет реванш Усик – Фьюри 
«Он устал!» Шакур Стивенсон рассказал, кто выиграет реванш Усик – Фьюри 
03.08.2024, 07:47 6
Бокс
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
03.08.2024, 11:16 4
Олимпийские игры
Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
03.08.2024, 00:23 2
Олимпийские игры
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
02.08.2024, 18:01 4
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем