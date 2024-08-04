Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?

3 и 4 августа прошли матчи 1-го тура нового сезона Украинской Премьер-лиги.

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По три очка взяли 4 команды – Шахтер Донецк, Заря Луганск, Кривбасс Кривой Рог и ЛНЗ Черкассы.

По разнице мячей лидером стал донецкий Шахтер – 3 очка (мячи 5–0).

В 1-м туре перенесены матчи: Александрия – Динамо Киев, Рух Львов – Полесье Житомир

⚽️ УПЛ. 1-й тур

🔹 3 августа (суббота)

15:30. Верес Ровно – Карпаты Львов – 0:0

18:00. Кривбасс Кривой Рог – Черноморец Одесса – 1:0

🔹 4 августа (воскресенье)

13:00. ЛНЗ Черкассы – Левый Берег Киев – 1:0

– Левый Берег Киев – 1:0 15:30. Ворскла Полтава – Шахтер Донецк – 0:5

– 0:5 15:30. Оболонь Киев – Колос Ковалевка – 2:2

18:00. Заря Луганск – Ингулец Петрово – 2:1

🔹 Перенесенные матчи

Александрия – Динамо Киев

Рух Львов – Полесье Житомир

🏆 Турнирная таблица УПЛ