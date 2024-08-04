Украина. Премьер лига04 августа 2024, 20:39 | Обновлено 04 августа 2024, 21:07
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Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
3 и 4 августа прошли матчи 1-го тура нового сезона Украинской Премьер-лиги.
04 августа 2024, 20:39 | Обновлено 04 августа 2024, 21:07
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3 и 4 августа прошли матчи 1-го тура нового сезона Украинской Премьер-лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
По три очка взяли 4 команды – Шахтер Донецк, Заря Луганск, Кривбасс Кривой Рог и ЛНЗ Черкассы.
По разнице мячей лидером стал донецкий Шахтер – 3 очка (мячи 5–0).
В 1-м туре перенесены матчи: Александрия – Динамо Киев, Рух Львов – Полесье Житомир
⚽️ УПЛ. 1-й тур
🔹 3 августа (суббота)
- 15:30. Верес Ровно – Карпаты Львов – 0:0
- 18:00. Кривбасс Кривой Рог – Черноморец Одесса – 1:0
🔹 4 августа (воскресенье)
- 13:00. ЛНЗ Черкассы – Левый Берег Киев – 1:0
- 15:30. Ворскла Полтава – Шахтер Донецк – 0:5
- 15:30. Оболонь Киев – Колос Ковалевка – 2:2
- 18:00. Заря Луганск – Ингулец Петрово – 2:1
🔹 Перенесенные матчи
- Александрия – Динамо Киев
- Рух Львов – Полесье Житомир
🏆 Турнирная таблица УПЛ
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